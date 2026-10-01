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A Coruña

Ángel Jove Alborés plantea reducir la calidad de la vivienda para abaratar su coste

Abel Peña
Abel Peña
01/10/2026 22:51
La conselleira María Martínez Allegue y el presidente de Aproinco, Ángel Jove Alborés
La conselleira María Martínez Allegue y el presidente de Aproinco, Ángel Jove Alborés
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Al comienzo de las jornadas sobre vivienda protegida de ayer en el Hotel Attica 21, el presidente de Aproinco, Ángel Jove Alborés, enumeró los males que explican los precios prohibitivos (mano de obra escasa y poco productiva, coste de materiales en ascenso, impuestos, escasez de suelo, etc) entre los que destacó los cada vez más exigentes requisitos técnicos, que encarecen mucho los costes. 

“Las viviendas que construimos hoy en día son de alta calidad, ya sean libres o protegidas. Sé que esta reflexión puede generar controversia pero ¿por qué no admitir una versión de coste más reducido?”, se pregunta Jove. 

Para él, sería seguir los pasos de las marcas blancas en los supermercados o las líneas aéreas. “Estamos hurtando esta posibilidad a una gran parte de la población al no poder ofrecer una vivienda digna pero a un precio asequible sin intervenciones públicas”, declaró.

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