Vuelve el ciclo Tándem “coa vontade de xerar encontros entre creadoras”

Presentación del ciclo Tándem Javier Alborés

Este fin de semana vuelve el ciclo Tándem al teatro Colón, un programa que, tal y como explicaba este miércoles la diputada de Cultura, Natividade González, tiene como “vontade xerar encontros entre creadoras, linguaxes e territorios diferentes”.

Mercedes Peón, Niño de Elche o A Pedreira protagonizan la segunda edición del ciclo Tándem en el teatro Colón Más información

“Desde as administracións públicas podemos e debemos asumir riscos para ofrecer propostas como esta, innovadoras e que están fora dos circuitos convencionais”, añadía González sobre un ciclo que comienza el día 3 de octubre con los conciertos de Niño de Elche y Gallaecia Ensemble Barroco. Un día después, el 4, actuarán en el teatro Colón Chicharrón y Sara Zozaya. El ciclo proseguirá a mediados de mes, el 18, con Mercedes Peón y Clara Peya, y acabará el día 25 con A Pedreira y Beautify Junkyards.

Las entradas para las cuatro citas del ciclo se pueden adquirir ya a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.