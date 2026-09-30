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A Coruña

Vuelve el ciclo Tándem “coa vontade de xerar encontros entre creadoras”

El primer concierto será este sábado 3 de octubre con Niño de Elche y Gallaecia Ensemble Barroco

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 13:49
Presentación del ciclo Tándem
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Este fin de semana vuelve el ciclo Tándem al teatro Colón, un programa que, tal y como explicaba este miércoles la diputada de Cultura, Natividade González, tiene como “vontade xerar encontros entre creadoras, linguaxes e territorios diferentes”.

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“Desde as administracións públicas podemos e debemos asumir riscos para ofrecer propostas como esta, innovadoras e que están fora dos circuitos convencionais”, añadía González sobre un ciclo que comienza el día 3 de octubre con los conciertos de Niño de Elche y Gallaecia Ensemble Barroco. Un día después, el 4, actuarán en el teatro Colón Chicharrón y Sara Zozaya. El ciclo proseguirá a mediados de mes, el 18, con Mercedes Peón y Clara Peya, y acabará el día 25 con A Pedreira y Beautify Junkyards.

Las entradas para las cuatro citas del ciclo se pueden adquirir ya a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.

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