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A Coruña

Una muestra en una escalera de caracol, la primera exposición temporal del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

La entidad estrena también 'Espacio Polígono', un nuevo espacio exterior dedicado a proyectos de nueva creación

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 14:55
Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove
Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove
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Una escalera de caracol de madera con distintos objetos en cada uno de sus catorce peldaños protagoniza la primera exposición temporal en la historia del Centro de Arte Fundación María José Jove. Se trata de 'La espiral de caracol', una creación de Marina González Guerreiro, que se inaugurará el jueves 8 de octubre a las 19.30 horas. La apertura incluirá una conversación entre la artista, la crítica Rosa Lleó y la directora del Centro de Arte, Susana González.

Además, el Centro de Arte de la Fundación estrena 'Espacio Polígono', un espacio abierto al exterior en la sede del centro y que estará dedicado a proyectos de nueva producción.

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'Espacio Polígono', explican desde la entidad, nace con una escala reducida y en relación directa con el paisaje industrial del polígono de A Grela, lo que sitúa el arte en un contexto cotidiano, fuera de las salas de exposición convencionales. Acogerá instalaciones e intervenciones creadas específicamente para el lugar, con especial atención a artistas cuya trayectoria está en proceso de consolidación. Cada proyecto irá acompañado de un cuaderno con un texto de una crítica o comisaria invitada, que en esta primera edición firma Rosa Lleó. La primera exposición del Centro de Arte -hasta ahora centrado en su colección permanente- podrá visitarse en el horario de apertura del centro.

Otras propuestas

Además, la entidad acogerá este próximo mes de octubre otra gran cita. Se trata de la presentación en Galicia de Catapulta (el 14 de octubre), una plataforma que impulsa la proyección internacional de artistas y comisarios españoles emergentes y de media carrera. La Fundación es miembro fundacional de Catapulta junto a a Francesca Thyssen-Bornemisza, el coleccionista Gabriel Calparsoro o Alkar Contemporary, entre otros.

Este octubre también comenzará el 'Manifiesto por la curiosidad', el programa de educación y mediación del Centro de Arte. Los jueves 15 y 29 habrá recorridos comentados por la colección y la nueva exposición, 'Habitar lo inesperado'. Además, el martes 20 comenzará la tercera edición de 'Raíz', para mayores de 65 años, y el sábado 24 las familias podrán participar en la visita 'Preguntas al clima'.

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