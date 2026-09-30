Una comunidad se aferra a la zona tensionada para evitar un desahucio

Vecinos del número 30 de la avenida Gramela, ayer, frente a su portal German Barreiros

Durante toda la mañana de ayer, los vecinos del número 30 de la avenida Gramela, en el barrio del Agra do Orzán, estuvieron pendientes a la espera de conocer los decretos del Consejo de Ministros respecto a la vivienda. Su esperanza era que las decisiones de Madrid les permitieran paralizar el desahucio que pretende ejecutar la empresa inmobiliaria propietaria del edificio, y que afecta a 14 familias y/o pisos, de los 16 de los que consta el edificio. Su abogado, Antonio Vázquez, considera que es difícil que cualquiera de las medidas aprobadas ayer les ayuden. Sin embargo, piensa recurrir a la zona de mercado tensionado para exigir una prórroga de tres años a la que tienen derecho.

Uno de los afectados, Juan Lesta, explica que fue en julio cuando los residentes en la comunidad comenzaron a recibir burofax en el que les anunciaban que no iban a renovar su contrato de alquiler. La noticia cayó como una bomba. “Antes el edificio pertenecía a dos hermanos –explica Lesta, uno de los residentes más veteranos– y yo firmé con ambos, pero luego pasó a manos de una hermana”. La heredera resultó ser una señora mayor, que no quería los líos de gestión que suponía hacerse cargo de un edificio entero, así que lo vendió a una compañía inmobiliaria.

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“Nos comunicaron la venta del edificio y que nuestro contrato, según fuera finalizando (a mí me pasa el 15 de noviembre), no se iba a renovar. Eso significa que hay vecinos que no les iban a dar ni un mes de margen, porque se le acaba el 31 de agosto”, critica Lesta, que recuerda que si no se avisa con tiempo, la ley entiende como renovado automáticamente el contrato: “Aunque fuera así, no puedes echar a alguien de su casa en un mes. Hay que tener un poco de humanidad”.

Actualmente, pagan un alquiler de unos 500 euros, más o menos, pero la inmobiliaria no está interesada en aumentar la renta. Los afectados creen que quieren derribarlo y construir otro exnovo, a pesar de que el edificio, construido en los años 70, no padece ningún problema estructuralmente, porque ha sufrido varias reformas. “A nadie le han dicho: ‘Si quieres quedar, 900, euros’. Simplemente quieren reformarlo”, explica Lesta, para el que se trata de una clara operación especulativa. Se trata, simplemente, de obtener el mayor beneficio posible de un negocio. El afectado asegura que ellos no están en contra de que una inmobiliaria gane dinero: “Pero hay unos límites, son quinientos euros por piso al mes, pero ellos quieren más”.

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Por supuesto, existe el problema de que, si fueran expulsados de sus actuales alojamientos, sería muy difícil encontrar otros en las mismas condiciones, dada la situación del mercado inmobiliario coruñés. “Nosotros tenemos claro que no nos vamos a ir a la primeras de cambio. Y estamos bastante organizados”, advierte Lesta.

Medida coyuntural

En el caso concreto de Gramela, la zona tensionada ya cubre la mayor parte de los supuestos contemplados en los nuevos decretos. “Esto beneficia a gente que se encuentra en zonas no tensionadas pero no se puede arreglar en un día lo que se lleva años sin solucionar. Esto es una medida muy coyuntural, del momento. No es la solución definitiva”. Prorrogar contratos puede suponer una medida que limite el aumento del precio de alquiler, pero no los rebaja. Vázquez recuerda que muchos gastan la mitad de la nómina mensual en el pago de la renta.

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Por otro lado, sobre los contratos indefinidos, el abogado advierte: “Volvería a repetirse el vicio de congelar una renta que no permite al propietario sostener el inmueble”. Porque la vivienda tiene un coste, aunque sea un bien de primera necesidad aunque el experto apoya medidas contra los ‘fondos buitre’. En cuanto a qué se refiere este término, reconoce que es coloquial, pero él alude a empresas que buscan un “beneficio desmesurado” en el mercado de la vivienda, y no solo fondos de inversiones.