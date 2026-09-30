Silvia Pérez Cruz | “Visitar Galicia me conecta con mis raíces, algo tiembla dentro de mí”

Silvia Pérez Cruz, en una imagen promocional Alex Rademakers

Este jueves, 1 de octubre, comienza el ciclo A Coruña LiveXperience by Caixabank con la visita de Silvia Pérez Cruz (20.30), que se subirá al escenario del Palacio de la Ópera acompañada únicamente de su voz y de su guitarra en su último concierto antes de un parón de varios meses.

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¿Qué se va a poder esperar el público en esta ocasión en el Palacio de la Ópera?

El día 1 me van a poder ver a mí solita con la guitarra, algo simbólico para despedir la gira de este año. Vengo tocando con banda, haciendo gira por Europa y Lationamérica, me apetecía hacer algo solita con mi guitarra, haciendo canciones de diferentes discos. También me va bien como para reencontrarme conmigo.

En tiempos en los que parece que los grandes despliegues son los que predominan, tú vienes al Palacio sólo con tu voz y tu guitarra. ¿Con ‘poco’ también se puede crear y emocionar mucho?

Yo creo que la emoción no va ligada a la amplitud o al despliegue que hay en el escenario, sino desde dónde se hacen las cosas. A mí me gustan hacer las dos, vengo de hacer una gira con escenografía, con muchos instrumentos, con casi dramaturgia… pero depende de la música, hay música que necesito contar también con imágenes y otra que no. Por supuesto, toda se puede contar solo con la voz, como este caso. De hecho de ahí vengo, de cantar con la guitarra toda la vida. Pero me gustan las dos cosas, yo siento cosas diferentes. La soledad tiene una crudeza muy del presente, un vértigo distinto. Cuando hago cosas más escenográficas, puedo contar más cosas de mi imaginario, de texturas, de colores… pero necesito las dos cosas. Si tuviera que elegir, me quedaría por supuesto con la voz y la guitarra.

En los últimos años ha visitado en varias ocasiones A Coruña, ¿qué recuerdos tiene de sus actuaciones aquí?

Tengo muy buenos recuerdos. Visitar Galicia, en general, me conecta con mis raíces gallegas y me emociona, muchísimo. Me vienen ganas de investigar mis raíces. Los padres de mi padre eran gallegos, de Ourense. Pero cuando me acerco a vuestras tierras, algo tiembla dentro de mí, en el buen sentido.

¿Cree que se ha establecido una conexión entre el público gallego y tú?

Yo la siento (ríe), espero que así sea, porque me gustaría volver siempre.

Hace apenas unos meses publicó nuevo disco, ‘Oral_Abisal’, ¿cómo está funcionando?

Ha sido un regalo, un aprendizaje profundo, tanto de cambiar de estado, hay la historia de amor y desamor, cómo uno va soltando lo que ya no le hace bien, y luego hay todo un camino de la familia a la soledad y a lo colectivo. Lo más emocionante está siendo vivir lo colectivo, ha sido un proyecto… es tan tremendo que voy a seguir haciéndolo el año que viene, porque lo necesito yo, porque lo disfruto, porque en estos tiempos es tan necesario hablar de lo colectivo… porque es todo tan individualista que poder hacer un concierto que es un ritual de juntarnos a escuchar música y emocionarnos juntos, estos rituales son muy necesarios, entender que somos mejores si nos sabemos acompañar. Está siendo precioso la gira europea y la latinoamericana, ha sido un regalo, ha sido un año de recibir mucho, como si hubiera sembrado mucho y recibir mucho fruto, muchas flores, estoy muy feliz. Además, todos estos proyectos que son de canciones propias, hay como un vaciado, hay algo de transformación y de sacar afuera, transformar lo que uno siente. En ese proceso uno limpia mucho, aprende mucho y suelta mucho. Estoy superorgullosa de este proyecto.

¿Cómo nació este nuevo disco?

Nació de la necesidad de vaciarse. A mí me pasa siempre, más o menos cada tres años, saco un disco de canciones mías. Es el tiempo que suelo necesitar, porque siempre voy componiendo para entender la vida, depende de lo que me pase, lo que me importe, luego descubro cuál es el concepto del disco. Eso demora igual dos años en hacerlo más luego el último año que entra más el concepto y la grabación. Eso lo intercalo con cosas de interpretación, suelo hacer un disco de originales y otro de versiones. Como te hablaba al principio, así puedo trabajar cosas distintas, puedo vaciar mi imaginario y mis emociones en los originales, y puedo ser libre en la interpretación, como algo creativo también. Hay una necesidad de transformar y ordenar lo que siento mediante canciones, de ahí van saliendo mis discos originales. El último fue ‘Toda la vida, un día’, hace tres años.

El disco busca representar dos mundos, ¿cuál era la intención?

En el disco hay muchas búsquedas, pero la primera es esa dualidad entre ‘oral’ y ‘abisal’. ‘Oral’, que lo represento con el color rosa, representa lo conocido, lo cálido, lo cercano, la familia, la historia de amor, la madera… ‘Abisal’, que lo represento con el color azul, representa todo lo desconocido, lo onírico, el abismo, lo elemental, el cristal… El disco habla de ese vaivén, de ese crecimiento que supone encontrarse, perderse, encontrarse, perderse… Si en ‘Toda la vida, un día’ hablaba del ciclo de la vida entera, pasando por todas las etapas, en este hablo como de los pequeños ciclos dentro de este gran ciclo, ese salir de eje para volverse a encontrar, esa necesidad de abismo para seguir aprendiendo y volver a casa para reencontrarte con lo que te representa, y es esencial ir soltando maletas por el camino, ese crecimiento. Sonoramente, hay más cuerdas, más madera en ‘Oral’; y en ‘Abisal’ hay más trompa, metal, a nivel de producción lo he hecho que no sepas en que espacio estás, hay otras sonoridades. A nivel de significado, creo que en ‘Oral’, está más la historia de amor, de piel, de aprendizaje; y en ‘Abisal’ salen muchas cosas sociales, porque se habla tanto de la inmigración de África a España en ‘Mar muerto’; del feminismo, de la mujer como pensadora en ‘Capitana’...

Este año, junto a Alba Flores, ganó el Goya por ‘Flores para Antonio’, ¿qué ha supuesto para usted este premio?

Este Goya, para mí, ha significado un premio a saber acompañar. Es de lo que más orgullosa estoy, de haber sabido acompañar a Alba (Flores) en este proceso tan sincero, tan profundo, que ha hecho, de tanta belleza, respetando tanto a su padre, a su familia y a ella misma. Estoy feliz de haberla sabido acompañar en que volviera a cantar, en que compusiera una canción, ayudarla… es un premio al saber acompañar (sonríe). Muy agradecida de que confiara en mí. Y muy feliz por ella, muy feliz.

Este año también actuó en la icónica Olympia de París, ¿cómo fue y cómo surgió esa experiencia?

Ufff, qué buenos recuerdos me estás trayendo (sonríe). Es que este año han pasado muchas cosas, muchas cosas hermosas. Imagínate lo del Goya, lo del Olympia, hacer la gira de ‘Oral_Abisal’ por Europa y Latinoamérica y ahora terminamos con un nuevo proyecto que se llama ‘Repetir, repetir, repetir’… muchas cosas. Pero el Olympia, por favor… el Olympia creo que era el sueño que tenía, quería cantar en este espacio con tanta memoria. Fue tan emocionante… además, estaba en un momento frágil emocionalmente, pero fuerte artísticamente. Fue tan precioso, tan emocionante, pude sentir la memoria de las paredes y poder agradecer formar parte de esa memoria. Un momento para recordar. Durante ‘Ne me quitte pas’, que era el bis ya con el telón cerrado, darme cuenta de que ahí la había cantado Jacques Brel, darme cuenta de que yo estaba cantando ahí, empezar a llorar, emocionarme, de repente los ojos inundados y que se abriera el telón, escuchar a mis amigos tocando ‘Mañana’ instrumental, con un arreglo de Carlos Monfort, y poder sentir la soledad y el acompañamiento a la vez, y la suerte de poder estar ahí. Fue muy emocionante.

El Goya ha sido un premio a saber acompañar a Alba Flores en este proceso tan sincero, tan profundo, que ha hecho, de tanta belleza Silvia Pérez Cruz

Este concierto también era la celebración de su 30 aniversario en la música, ¿cómo recuerda sus inicios?

Ay, sí, 30 años… Lo cuento así porque un día hablando con Serrat, hablaba de la carrera y le decía “¿Cómo se cuenta cuándo empieza una carrera?” y me dijo: “La primera vez que te pagan” (ríe). Pues yo tenía 13 años. Los inicios los recuerdo, además de que estudié música toda la vida, he estado en un coro, en conjuntos instrumentales y viajábamos por Europa, tocábamos, hacíamos intercambios… Cantando, recuerdo la taberna, donde a veces iba a ver a mi padre y allí cantábamos ‘Alfonsina y el mar’, ‘20 años’ y dos habaneras para mujer, anónimas, las únicas que se habían encontrado. En ‘Alfonsina y el mar’, sobre todo, sentí mi vocación en la emoción que sentí cantando eso, ver que la gente se emocionaba y me contaba lo que le pasaba y yo misma sentir cosas muy profundas, sentirme muy libre, muy honesta, entender lo que era sin edades ni cuerpo… muy bestia. Ahí me vieron gente de Barcelona y me llevaron a hacer un concierto con mi padre a Barcelona y fue un día muy importante para mí, porque entendí que pasaba algo muy especial cuando cantaba y que tenía que ser responsable y cuidarlo. Siempre había querido hacer algo social, y sentía que eso no sólo me hacía bien a mí, sino que la gente me contaba que se le movían cosas… ahí hubo un click.

¿Tiene ya algún plan nuevo para el futuro próximo?

Lo primero que haré después de vuestro concierto es que pararé seis meses, por primera vez, de hacer conciertos programados. En abril vuelvo con ‘Oral_abisal’. Durante estos seis meses, quiero investigar el tiempo, cuánto tiempo quiero estar en mi casa o si me quiero ir, porque llevo trabajando toda la vida, además con una hija, que tiene 18 años, de hecho estamos de mudanza porque ha venido mi sobrina, también de 18, y van a vivir juntas. Eso, por supuesto, es también una nueva etapa en mí. Necesito descubrir los tiempos, cuánto tiempo necesito para descansar, cuánto tiempo necesito para estar en casa o si me necesito ir, cuánto rato quiero estar fuera… Luego, lo que tengo que hacer ahora, es centrarme en BSO que tengo que escribir, me apetece mucho. Este concierto en Galicia es como un cierre perfecto a todo eso después de todo lo que ha pasado este año… tanto trabajo, tan hermoso, tantos estrenos inolvidables, tantos países que me han llenado el corazón, encontrarme con mi canto y mi guitarra para despedirme antes de este descanso, y en Galicia que ahí hay mucha magia y potencia (sonríe).

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