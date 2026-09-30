Ricardo Cao teme la llegada de “franquicias” privadas a Galicia con la modificación de la Lei de Universidades

Ricardo Cao, en un acto en el Rectorado Patricia G. Fraga

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció en la tarde de este miércoles que la Xunta de Galicia prevé modificar la Lei de Universidades vigente mediante un nuevo texto que irá incluido en la futura ley de medidas fiscales y administrativas de los presupuestos para 2027. El titular de Educación valoró las modificaciones del texto con los rectores de las tres universidades públicas gallegas, Rosa Crujeiras (USC), Carmen García Mateo (UVigo) y Ricardo Cao (UDC), quien explicó que, “pola importancia que ten unha lei como esta, merece un tratamento propio” y que además, con algunas de estos cambios, teme que “franquicias de centros ou universidades” privadas que no estén ubicadas en el territorio gallego, puedan poner un centro adscrito o delegado en la comunidad gallega.

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Según apuntó el rector coruñés, la Xunta prevé la eliminación del artículo 16 de la actual Lei de Universidades, que habla sobre la autorización de impartición de enseñanzas por universidades no pertenecientes al Sistema Universitario Galego (SUG). Tal y como figura en el texto del artículo, “las universidades y centros que no pertenezcan al SUG requerirán, para impartir en la comunidad autónoma de Galicia enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, la autorización de la consejería competente en materia de universidades”, por lo que, con la eliminación de este apartado, la Xunta pierde las funciones de control. “Nesa parte vemos que hai unha proposta de eliminación dese artigo e iso é algo que preocupa porque queremos saber cal é a motivación diso. Cremos que non é positivo se iso significa unha omisión dese control”, sentenció Cao.

Discrepancias

En su intervención, el conselleiro de Educación comentó que los cambios estructurales necesarios en el sistema universitario español planteaba a las administraciones autonómicas la obligatoriedad de una adaptación a los requerimientos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Aunque afirmó que, “a inmensa maioría dos cambios son de carácter técnico” y que, por este motivo, hacer una nueva ley “levaríanos a facer un sobreesforzo de burocracia innecesario”, dijo.

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De esta manera, en el borrador se abordan temas como el papel de los consejos sociales de estas instituciones académicas, que el Gobierno gallego quiere reforzar dotándolos de mayor control sobre las finanzas de las universidades. Un aspecto que también causó malestar entre los representantes de las entidades educativas. La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, recordó que la realización de las auditorías independientes era algo que “xa se estaba facendo dende hai anos”. Algo que secundó su homóloga en Vigo y su homólogo en la universidad coruñesa.

En este sentido, la rectora compostelana, expuso que necesitarán “uns días para revisar máis en profundidade” un texto que les fue remitido el pasado martes, pero ha afirmado que incluye cambios que esperaban “desde hai moito tiempo”, en su caso para poder proceder a la reforma estatutaria de la institución. Carmen García, por su parte, coincide con el conselleiro que las “modificacións son puntuais”, pero “siguen faltando detalles importantes”, como una concreción de las auditorías adicionales a las que podrán ser sometidas las universidades.

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