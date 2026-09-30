¿Qué hacer con los niños en A Coruña en un día de lluvia?

Aunque los niños han vuelto al cole, muchas familias se encuentran todavía con los problemas de cómo entretenerlos durante la tarde (o el fin de semana), sobre todo cuando llueve. Esta es una pequeña guía con propuestas de planes para hacer bajo cubierto.

1. Museos Científicos

La Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finsterrae harán las delicias de los más pequeños. En la Casa de los Peces los niños podrán disfrutar de las focas o la vida de los pulpos. El tiempo se les pasará volando mientras pasean por la Sala Nautilus y aprenden sobre la vida marina y el medio ambiente. Su horario en enero y febrero es de lunes a viernes de 10.00 a 18.00, de marzo a junio es de 10.00 a 19.00, en julio y agosto de 10.00 a 20.00 y de septiembre a diciembre de 10.00 a 19.00. La entrada cuesta 10,30 euros para el público en general y 4,12 para menores de 16, mayores de 65, desempleados, Carné Xove, carné estudiante y familias numerosas. Es gratis para niños de menos de cuatro años.

En la Casa de las Ciencias los niños pueden disfrutar de forma interactiva y experimentar con la física y la naturaleza, además de con la astronomía, gracias al Planetario. Su horario es de 10.00 a 18.00 en enero y febrero, 10.00 a 19.00 de marzo a junio, de 10.00 a 20.00 en julio y agosto y de 10.00 a 19.00 de septiembre a diciembre. Las entrada cuestas 2,06 euros en general y 1,03 para menores de 16, mayores de 65, desempleados, Carné Xove, carné estudiante y familias numerosas. Es gratis para niños de menos de cuatro años.

La Domus fue el primer museo interactivo del mundo dedicado íntegramente al ser humano, con más de 150 módulos para divertirse y reflexionar sobre las características de la especie humana. Su horario en enero y febrero es de lunes a viernes de 10.00 a 18.00, de marzo a junio es de 10.00 a 19.00, en julio y agosto de 10.00 a 20.00 y de septiembre a diciembre de 10.00 a 19.00. La entrada cuesta 10,30 euros para el público en general y 4,12 para menores de 16, mayores de 65, desempleados, Carné Xove, carné estudiante y familias numerosas. Es gratis para niños de menos de cuatro años.

2. Pinta tu cerámica

Este espacio permite divertirse decorando piezas personalizadas en actividades en solitario, en familia o con amigos y para todas las edades. Está en la avenida de Finisterre y abre de martes a domingo de 12.00 a 22.00 horas.

3. Mancharte

Es la primera 'splatter room' de A Coruña, un espacio creativo sin reglas para poder crear y marnchar sin expectativas, generando arte y diversión a partes iguales. Pueden ir niños desde cuatro años y organizan desde sesiones individuales a dúos, pasando por cumpleaños y eventos grupales. Están en la calle San Luis, 52, y abren de miércoles a domingo de 11.30 a 21.00 horas.

4. Brinko Park

En la avenida de Fonteculler, en la calle Maravillas y en el centro comercial Los Rosales se encuentra este parque de bolas abierto de lunes a jueves a partir de las 16.00 (adaptándose a las horas del cliente) y los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos adaptándose a los horarios por las mañanas desde las 10.00 y por la tarde desde las 16.00. Hacen cumpleaños, juegos por horas o meriendas, entre otras cosas.

5. Piedra Papel

Piedra Papel presenta un espacio para el desarrollo de la creatividad de los más pequeños que usa el arte para la exploración y el aprendizaje. Cuenta con talleres y eventos especiales para niños entre 4 y 12 años.

6. Mukina

Mukina se define como un "proyecto diseñado para introducir en el mundo de la pintura a los niños a partir de 4 años". Desde el centro comercial Espacio Coruña realiza minicursos y talleres relacionados con el arte para pequeños de entre 4 y 13 años y también organiza cumpleaños. Está abierto los lunes de 17.00 a 18.30, los viernes de 17.30 a 19.00 y los sábados de 11.30 a 13.00 y de 17.00 a 18.30.

7. Muncyt

En el Muncyt los niños pueden conocer la cultura científica y tecnológica a través del juego y la experimentación. Además, durante todo el año desarrollan juegos y actividades destinadas a los más pequeños. La entrada y la visita guiada son gratuitas y sus horarios se dividen en invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio) y verano (del 1 de julio al 31 de agosto). Así, en invierno abre de martes a viernes de 10.00 a 17.00, lo sábados de 11.00 a 19.00 y los domingos y festivos de 11.00 a 15.00. En verano abre de martes a sábado de 11.00 a 19.00 y los domingos y festivos de 11.00 a 15.00.

8. Castillo de San Antón

El Castillo de San Antón se encuentra en una fortaleza del siglo XVI, que fue durante varios siglos prisión y lazareto. Alberga interesantes objetos de la época megalítica, la edad bronce, la cultura castrexa o los romanos con los que los más pequeños podrán divertirse mientras recorren la historia. La entrada general cuesta 2,06 euros y la reducida, 1,03 (menores de 16, mayores de 65, desempleados, Carné Xove, carné estudiante y familias numerosas. Es gratis para niños de menos de cuatro años). Abre de septiembre a junio de martes a sábado de 10.00 a 19.30 y los domingos y festivos de 10.00 a 14.30. En julio y agosto abre de martes a sábado de 10.00 a 21.00 y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00.

9. Marineda City

El centro comercial Marineda City es una buena alternativa para planes bajo techo en días de lluvia. Y es que no solo ofrece tiendas y restauración, sino que también tiene espacios de ocio para los más pequeños, como un parque con toboganes en su segunda planta, karts o salas de juegos. Además, de manera habitual programan actividades en sus plazas interiores. Las tiendas abren de lunes a sábado de 10.00 a 22.00, los espacios de ocio lo hacen de domingo a jueves de 12.00 a 00.00 y os viernes, sábados y vísperas de festivos, de 12.00 a 01.00, el mismo horario que tiene la restauración.

10. Zona Fan

Zona Fan es una empresa dedicada al ocio infantil en la que durante todo el año se pueden disfrutar de atracciones bajo techo, como una piscina cubierta o un espacio de hinchables con toboganes, muro de escalada y montañas de aire, además de futbolín o máquinas de air hockey.

11. Rocódromo Hangar4

Hagar4 ha diseñado una oferta muy variada para todos los amantes de la escalada y también para los que se inician y los más pequeños. En este rocódromo, los pequeños pueden entrar con una tarifa de diez euros al día con un horario de verano (de junio a septiembre) de lunes a viernes de 10.30 a 22.00, los sábados de 10.00 a 20.00 y los domingos y festivos de 10.00 a 15.00. El resto del año el horario es de lunes a viernes de 10.30 a 22.00, los sábados de 10.00 a 20.00 y domingos y festivos de 10.00 a 20.00.

12. Calaparc

Calaparc es un centro de ocio situado en Los Rosales en los que se puede disfrutar de parque de bolas para los niños mientras sus padres se toman un café, una caña o un refresco tranquilamente. Abre de lunes a sábado de 17.30 a 21.30 horas.

13. Lolandia

Otro centro de ocio infantil en el que pasar una tarde lluviosa es Lolandia, que cuenta con 600 metros de zona de juego. Abre de lunes a viernes de 16.30 a 21.00 y los sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 21.00.

14. Tras Tras

El centro de ocio infantil Tras Tras cuenta con parque de bolas en el que jugar por horas (siempre que no haya un cumpleaños, avisan). Abre de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas.