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A Coruña

Las librerías acusan la menor venta de libros de texto de los últimos años

Algunos comercios cifran entre un 5 y un 7% la bajada en los ingresos con respecto al curso pasado

Dani Sánchez
Dani Sánchez
30/09/2026 02:52
Fina Puñal, de la librería Clunia, muestra dos libros de texto de este curso 2026-27
Fina Puñal, de la librería Clunia, muestra dos libros de texto de este curso 2026-27
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Las librerías de A Coruña se despiden de su mejor mes con peores noticias de lo que suelen estar acostumbradas. La culpable de ello –tanto en lo bueno como en lo malo – es la vuelta al cole, ese fenómeno que tanto familias como los propios establecimientos celebran cada año su llegada, aunque, a decir verdad, lo hacen por motivos diferentes. Y es que, si los padres festejan la oportunidad de conciliar de mejor forma sus horarios laborables con los escolares de sus hijos, las librerías, por su parte, suelen registrar sus mejores números tanto en venta de libros como de material escolar. No obstante, tras más de un mes de campaña, los comercios acusan la menor venta de libros de texto de los últimos años.

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Así lo considera Fina Puñal, propietaria de Clunia, la única librería de Ciudad Escolar. Según Puñal, el auge del fondo de libros en los colegios e institutos de la ciudad y, por supuesto, la venta online de segunda mano en plataformas web propician esta bajada. Aunque en su caso, la menor venta de libros se suple con el material escolar y con la Escuela Oficial de Idiomas (EOI), ubicada a escasos metros del establecimiento. En Couceiro también notaron un menor volumen de ventas: “Este año fue bajísimo. Es una realidad que el fondo de libros funciona cada vez mejor. Como mucho, tienen que comprar solo dos libros y eso al final se nota”, comenta la propietaria del comercio.

Reciclaje

Para las familias, afrontar cada año el coste tanto de libros como de material escolar –que este año superó los 400 euros por escolarizado– obliga a los padres a recurrir a otros métodos para que este proceso resulte lo más económico posible. Según comentan las librerías, un aspecto que propicia la bajada de ventas es el reciclaje de libros. Tal y como comentan desde la librería Azeta, en Cuatro Caminos, “este es el último año de libros heredados”, aunque esto es una tónica habitual siempre y cuando no cambian los libros de texto.

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En total, su dueño, Suso Cambón, cifra entre un 5 y un 7% la bajada con respecto a 2025, aunque es la primera vez que se vende menos que el año anterior: “Aunque no es un bajón enorme, nunca antes había notado esto. Siempre he vendido lo mismo o más que el año anterior, nunca menos”, sentencia. 

El material escolar le gana la batalla a los ejemplares

Si cada vez las librerías generan menos rédito económico con la venta de libros, con el material escolar, sin embargo, sucede lo contrario. Al margen de que los bolígrafos o cuadernos son difíciles de reciclar, el aumento de la oferta y la exigencia de los centros hace que el material ya sea, en muchos casos, la principal fuente de ingresos de los comercios.

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