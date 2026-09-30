Las fiestas de O Ventorrillo se celebrarán del viernes 9 al lunes 12 de octubre 

Una edición anterior de las fiestas de O Ventorrillo Patricia G. Fraga

Desde el viernes 9 y hasta el lunes 12 el barrio de O Ventorrillo realizará sus tradicionales fiestas. Entre los platos fuertes está la actuación de Los Satélites, Claxxon y Clandestinos. Además, habrá actividades para todas las edades, incluyendo un concurso de talentos y otro de karaoke.

El pregón lo darán Luis Suárez Santos y Adelaida Pittaluga Albo el viernes a las 21.00 horas y a las 22.00 horas la verbena será amenizada por el grupo Claxxon. Más temprano, habrá Contacontos con Axiña Animación (17.30h), exposición de armas antiguas y exhibición de lucha con espada de la Academia da espada (19.00h) y el concierto de Os Viqueiras (20.00h).

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El sábado 10, a las 12.00 comienza el festejo del fin de semana con Contacontos musical de la Escola Galega de Teatro Musical. Revolta Swing hará una exhibición de baile Swing y Linfy Hop (13.00). La sesión vermú la amenizará Mery (13.30) y tras la sesión tardeo de las 15.00 horas, Talento do Vento -concurso de talentos hasta los 15 años- encantará al público (17.00).

El plato fuerte de la noche del sábado es la verbena con Los Satélites y la actuación de Paco Lodeiro (21.30). Antes se presentarán Coitelo de pau (20.00) y el homenaje a Pucho Boedo (21.00). Cierran la noche, la sesión Dj con Hugo Mosquera y la actuación de DFranco (00.30).

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O Mercado do Vento -mercadillo de artesanos- abre la fiesta el día domingo 11 de octubre (11.00). Además habrá clases de Tai-Chi, la presentación del grupo de pandereta de la Asociación Vecinal Ventorrillo, Miña Xoia (13.00) y la sesión vermú con Judith Cundins.

El tardeo lo abre By.Kokee (15.00) y a las 17.00 se realizará A Voz do Vento, un concurso de karaoke para mayores de 16 años. Cierran los conciertos de Señales de fatiga (20.00), Os Piñeiros (21.00) y Clandestinos (23.00).

Ya para el lunes 12, se celebra la santa misa y la procesión en la parroquia del Pilar (12.30). Además, una exhibición de sevillanas a cargo de Triana (13.00), la sesión vermú amenizada por Aixa Romay (13.30) y la sesión tardeo con Bykokee (15.00) para finalizar las fiestas.