María Martínez Allegue y Ricardo Cao, este miércoles, en San Caetano Cedida

La vivienda para los estudiantes es una de las temáticas protagonistas durante este inicio de curso universitario. De hecho, el primer día de clases el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, se mostró "moi preocupado" por el aumento de los precios en la ciudad e incluso aseguró que se está estudiando la posibilidad de levantar alojamientos públicos para alumnos y trabajadores dentro del campus universitario. Hace una semana, el PSdeG llevó al Pleno del Parlamento una propuesta para incrementar las plazas disponibles en las residencias universitarias públicas. Este miércoles, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue firmó el convenio para la cooperación en materia de formación e investigación con el rector de la UDC, que obligará a la entidad educativa herculina a incluir en su oferta formativa la industrialización de la vivienda pública.

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En este sentido, la colaboración tiene como objetivo la elaboración de propuestas de ordenación urbana y vivienda colectiva que permitan explorar nuevas estrategias para la producción residencial pública en Galicia. Así, en el convenio se incluye la redacción de un proyecto básico y la ordenación para el desarrollo de suelo residencial dentro del programa del máster universitario en Arquitectura, como objeto del trabajo de fin de máster (TFM), así como en la difusión de los resultados y de dichos trabajos. El convenio, que se llevará a cabo a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), establece que la UDC incluirá como programa de trabajo de TFM de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Etsac), del curso 2026-27, este módulo de investigación aplicada sobre vivienda pública industrializada.

Análisis de desarrollo urbano

Este trabajo consistirá en la redacción de un proyecto que contiene la ordenación del ámbito y las ordenanzas reguladoras e incluirá un análisis del desarrollo urbano y de la edificación resultante en el ámbito, con especial atención a las nuevas tipologías de viviendas y la utilización de técnicas industrializadas en la edificación.

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La UDC, por su parte, también deberá publicar los trabajos académicos y realizar una exposición de los mismos. Además, la Universidad organizará un ciclo de conferencias sobre esta materia. En virtud de este convenio, el IGVS propondrá uno o más ámbitos de suelo urbanizable para la elaboración del citado proyecto y colaborará con la escuela para impartir charlas al alumnado. En lo que se refiere a la financiación, la Xunta financiará los gastos de este programa, con un máximo de 19.350 euros. El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.