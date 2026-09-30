La UDC aborda los sesgos de género en la IA y las oportunidades para la igualdad en una jornada

Casa del Estudiantado Cedida

La Universidade da Coruña (UDC) celebrará este viernes, día 2, las jornadas 'IA, sesgos de género. Oportunidades para la igualdad', un encuentro que reunirá en la Casa del Estudiantado a especialistas de diferentes ámbitos.

Será, informa el rectorado, para reflexionar sobre la relación entre inteligencia artificial, sesgos de género e igualdad, en el marco de un encuentro organizado por las investigadoras Teresa Piñeiro, del Grupo Ciudadanía Digital, y Laura Morán, del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial del Centro de las TIC de la UDC.

En la misma, se abordarán cuestiones que van desde la presencia de los sesgos cognitivos y de género en los sistemas de inteligencia artificial hasta su impacto en ámbitos como la salud mental, las redes sociales, la contratación de seguros o la detección del discurso de odio.

También se analizará cómo pueden aparecer tanto en los datos con los que se adiestran los sistemas como en las decisiones relacionadas con su diseño y aplicaciones concretas. En la misma línea, se analizará cómo estos sistemas pueden influir en las decisiones humanas y amplificar determinados sesgos.