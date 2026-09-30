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A Coruña

La UDC aborda los sesgos de género en la IA y las oportunidades para la igualdad en una jornada

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 12:23
Casa do Estudantado
Casa del Estudiantado
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La Universidade da Coruña (UDC) celebrará este viernes, día 2, las jornadas 'IA, sesgos de género. Oportunidades para la igualdad', un encuentro que reunirá en la Casa del Estudiantado a especialistas de diferentes ámbitos.

Será, informa el rectorado, para reflexionar sobre la relación entre inteligencia artificial, sesgos de género e igualdad, en el marco de un encuentro organizado por las investigadoras Teresa Piñeiro, del Grupo Ciudadanía Digital, y Laura Morán, del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial del Centro de las TIC de la UDC.

En la misma, se abordarán cuestiones que van desde la presencia de los sesgos cognitivos y de género en los sistemas de inteligencia artificial hasta su impacto en ámbitos como la salud mental, las redes sociales, la contratación de seguros o la detección del discurso de odio.

También se analizará cómo pueden aparecer tanto en los datos con los que se adiestran los sistemas como en las decisiones relacionadas con su diseño y aplicaciones concretas. En la misma línea, se analizará cómo estos sistemas pueden influir en las decisiones humanas y amplificar determinados sesgos.

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