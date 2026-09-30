La empresa coruñesa Talento Grupo Internacional gestionó el pasado año casi la mitad de los expedientes de trabajo procedentes de Perú

Talento Grupo Internacional con trabajadores de Perú Cedida

La empresa coruñesa Talento Grupo Internacional gestionó el pasado año 2025 un 40% de los expedientes de empleo tramitados por la oficina de Extranjería del Ministerio del Interior procedentes de Perú. De los 4.640 expedientes Perú-España tramitados en el cómputo total de 51.935 gestionados en el exterior, la compañía especialista en movilidad laboral internacional fue la responsable de la gestión de 1.845 personas candidatas. Además, 1.862 ya han sido seleccionados y se encuentran actualmente a la espera de completar los trámites burocráticos necesarios para viajar a España. En su conjunto, Talento Grupo Internacional ha incorporado ya a más de 3.000 personas al mercado laboral en España.

Un centenar de empresas españolas incorporarán a estos profesionales procedentes de Perú, que cubrirán alrededor de 60 puestos de trabajo diferentes en sectores como la construcción, siderometalurgia, montaje industrial, logística y transporte, hostelería y restauración, electricidad, mecánica, electricidad, así como en los ámbitos sanitario y minero y forestal. Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón y Cataluña se encuentran entre las comunidades autónomas con mayor demanda de estos profesionales, en un contexto de creciente necesidad de talento en actividades y puestos de difícil cobertura. Ante esta situación, las empresas recurren cada vez más a la movilidad laboral internacional como vía para incorporar profesionales y dar respuesta a sus necesidades de personal.

La empresa mantiene su estrategia 30/30 cuyo objetivo es facilitar empleo a 30.000 personas en el año 2030, reforzando al mismo tiempo su presencia en España y en los mercados latinoamericanos desde los que acompaña a profesionales.

Mejorar vidas a través del empleo

Talento Grupo Internacional cuenta actualmente con presencia activa en 43 provincias españolas, lo que le permite dar respuesta a las necesidades reales de empresas en todo el territorio nacional. En su conjunto, la compañía dispone de una plantilla de 70 profesionales entre España (30 de ellos) Latinoamérica, donde opera en seis países: Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Colombia. Hasta la fecha, ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 270 empresas. Este impacto trasciende el ámbito estrictamente profesional: la compañía ha contribuido también a la llegada de más de 300 familias a Galicia. Actualmente, más de 1.400 personas se encuentran en proceso de iniciar una nueva etapa profesional.