La Aesia recibe en A Coruña a delegaciones de Polonia y Lituania para ofrecer asesoramiento en IA

La AESIA recibe en A Coruña a delegaciones de Polonia y Lituania Cedida

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) -- organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial -- ha recibido a delegaciones de profesionales de las administraciones públicas de Polonia y Lituania.

Ha sido, informa, en el marco del proyecto europeo 'Improving the implementation of the AI Act in Poland, Lithuania and Spain', impulsado por la Comisión Europea a través del programa Technical Support Instrument (TSI) 2026. El proyecto fue seleccionado entre más de 300 candidaturas presentadas por los Estados miembros de la Unión Europea.

Durante las jornadas de trabajo celebradas en la sede de la Agencia en A Coruña, representantes de ambos países pudieron conocer la experiencia española en la implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial, así como el modelo de supervisión, gobernanza y acompañamiento al ecosistema que está desarrollando la Aesia.

Las visitas han permitido asesorar a las delegaciones en conocimientos técnicos, enfoques regulatorios y experiencias prácticas para afrontar los desafíos que plantea la aplicación del Reglamento europeo de IA, "contribuyendo a fortalecer una visión común basada en la innovación responsable, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales", indica.