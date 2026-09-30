Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Aesia recibe en A Coruña a delegaciones de Polonia y Lituania para ofrecer asesoramiento en IA

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 12:46
La AESIA recibe en A Coruña a delegaciones de Polonia y Lituania
La AESIA recibe en A Coruña a delegaciones de Polonia y Lituania
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) -- organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial -- ha recibido a delegaciones de profesionales de las administraciones públicas de Polonia y Lituania.

Ha sido, informa, en el marco del proyecto europeo 'Improving the implementation of the AI Act in Poland, Lithuania and Spain', impulsado por la Comisión Europea a través del programa Technical Support Instrument (TSI) 2026. El proyecto fue seleccionado entre más de 300 candidaturas presentadas por los Estados miembros de la Unión Europea.

Durante las jornadas de trabajo celebradas en la sede de la Agencia en A Coruña, representantes de ambos países pudieron conocer la experiencia española en la implementación del Reglamento de Inteligencia Artificial, así como el modelo de supervisión, gobernanza y acompañamiento al ecosistema que está desarrollando la Aesia.

Las visitas han permitido asesorar a las delegaciones en conocimientos técnicos, enfoques regulatorios y experiencias prácticas para afrontar los desafíos que plantea la aplicación del Reglamento europeo de IA, "contribuyendo a fortalecer una visión común basada en la innovación responsable, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales", indica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Oberon copeland veryinformed com Gup60LypvR4 unsplash

La UE actúa contra juegos como Minecraft y Candy Crush por sus monedas virtuales
EFE
Presentación del ciclo Tándem

Vuelve el ciclo Tándem “coa vontade de xerar encontros entre creadoras”
Redacción
Talento Grupo Internacional con trabajadores de Perú

La empresa coruñesa Talento Grupo Internacional gestionó el pasado año casi la mitad de los expedientes de trabajo procedentes de Perú
Esther Durán
La alcaldesa, Inés Rey, convoca al BNG a la reunión preparatoria de los presupuestos

El plantón del BNG a la alcaldesa abre la puerta a que esta negocie los presupuestos con el PP
Abel Peña