Hace 25 años | Paulina Rubio desborda en el Coliseo de A Coruña su torrente de ritmo y belleza

Paulina Rubio en el Coliseum de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, miles de coruñeses abarrotaron el Coliseo para disfrutar de la voz y el espectáculo de Paulina Rubio; hace 50 años en 1976, dos familias se instalaron motu proprio en una viviendas del polígono de Elviña; hace 75 años, en 1951, un hombre fue encontrado muerto sin signos de violencia en un hospedaje de la calle de los Olmos; y hace 100 años, en 1926, un niño de nueve años moría atropellado por un coche en el lugar de A Moura.

Hace 25 años | Paulina Rubio desbordó en el Coliseo su torrente de ritmo y belleza

Resulta casi imposible descubrir la pócima mágica de Paulina Rubio. El huracán mexicano vive una de las giras más meteóricas del momento y salió al escenario del Coliseo más fresca que una rosa. Al igual que una novia de traje blanco, “la Rubia” se hizo esperar y retrasó su entrada unos minutos, los suficientes para no desanimar al personal y provocar el caos a su llegada. Ante más de 6.000 personas, la artista que por fin ha triunfado en España ofreció un concierto de auténtico furor. Hubo tiempo para los éxitos del verano, los temas con mariachis incluidos y los saludos de amor hacia ellos y ellas. Caderita por aquí, caderita por allá, con un escueto atuendo Paulina Rubio desbordó sensualidad y cierto glamour latino.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Dos familias se instalan por su cuenta en el Polígono de Elviña

Dos familias, constituidas por padre e hijo, con sus respectivas esposas e hijos, se han trasladado motu proprio de la casa donde vivían, en la calle de Tabacos, a dos viviendas vacías, propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda, pero adjudicadas al Ayuntamiento de La Coruña para distribuir entre los expropiados, en el Polígono de Elviña, fase segunda. La noticia ha causado sensación entre los inquilinos de este inmueble, ya que parte de él ya estaba habitado, excepto unas viviendas de las primeras plantas, en dos de las cuales han sentado sus reales ambas familias. Al preguntarle por los motivos que les impulsaron a abandonar sus hogares respondieron que lo habían hecho porque allí vivían mal e incómodos, en un ambiente inmundo e inmoral.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Encontrado muerto un hombre en un hospedaje de la calle de los Olmos

Fue hallado muerto en el dormitorio de un hospedaje de la calle de los Olmos un hombre del que se carece de datos suficientes para lograr su identificación debido a que fue alojado en aquel establecimiento a última hora de la noche del día anterior, sabiéndose tan sólo que se llama Juan, tiene una edad aproximada de 50 años, estatura más bien baja, delgado, pelo blanco; vestía traje gris, chaleco color verdoso, boina negra, corbata a rayas y zapatos de color marrón. Por la autoridad judicial fueron recogidos diversos objetos de uso personal y en un pañuelo están bordadas las iniciales que no pueden precisarse si son F.R. o J.R. También se le encontraron unos billetes de trolebús Coruña a Carballo del día 28. El cadáver no presentaba muestras externas de violencia.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Atropello mortal de un niño de nueve años en el lugar de la Moura

Avisaron por teléfono al Juzgado de Instrucción del distrito del Instituto que en el lugar de la Moura había sido atropellado y muerto un niño. Personado allí el Juzgado, comprobó que en la carretera de La Coruña a Arteijo y en el citado lugar de la Moura, se hallaba cerca de la cuneta del lado derecho el cadáver de un niño de nueve años. La infeliz criatura presentaba una herida en la parte central del occipital de tres centímetros de extensión, hemorragia nasal y rotura de la base del cráneo que le produjo la muerte instantánea. Lo ocurrido fue que sobre las once de la mañana venía el chico en un carro colgado con varios amigos y chocó con un automóvil que iba sentido hacia Pastoriza sin poder evitar el chófer la colisión entre ambos.

Portada de El Ideal Gallego del 30 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego