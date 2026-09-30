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A Coruña

Galliano asegura que el proyecto con Zara le devolvió "la espontaneidad y la energía"

Efe
30/09/2026 23:06
John Galliano
John Galliano
Archivo El Ideal Gallego
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Tras el fiasco de la cancelación de la exposición dedicada a su carrera en el Museo Metropolitano de Nueva York (Met), John Galliano presenta a partir de este jueves Re{form}, su proyecto junto a Zara, con el que asegura que ha recuperado "la espontaneidad y la energía".

"¡Es John antes que Galliano! Todos los creadores al principio de sus carreras deconstruyen las prendas para aprender cómo están construidas, ¿no? Este proyecto me devolvió la espontaneidad y la energía", manifiesta en una entrevista con Le Figaro este miércoles, en vísperas de la presentación en París de la primera parte de la iniciativa. "Me recordó a mis comienzos, cuando no tenía todos los recursos de los que dispongo hoy", agrega el creador de 65 años.

La colaboración con Zara surgió gracias a su relación de amistad con la presidenta de Inditex, Marta Ortega. "Ella se interesa mucho por mi proceso creativo y yo estoy impresionado por la increíble empresa que dirige, fundada por su padre con una visión muy fuerte de la moda y de su accesibilidad. Y además tenemos mucho en común: nuestras raíces españolas (John Galliano nació en Gibraltar) y nuestra pasión por Hemingway", describe.

El proyecto consiste en reinterpretar los archivos de Zara -aunque hay gente que cuestione que la palabra "archivos" se pueda aplicar a la marca española, admite-, de una manera similar, según Galliano, a la que se reescribe en literatura o a cómo versiona una canción un DJ.

"Empezamos a trabajar con mucha antelación antes de que se oficializara esta alianza. Formé un pequeño equipo de jóvenes diseñadores fácilmente identificables como parte de mi equipo", comparte sobre el proceso. "No habríamos podido tener un taller en el centro de París sin llamar la atención. Quería poder trabajar en paz", completa.

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