A Coruña
Estos son los colegios de A Coruña y su área en los que el Sergas vacunará a los niños de la gripe
El programa piloto se iniciará el 13 de octubre
El próximo 13 de octubre el Sergas volverá a poner en marcha el programa piloto de vacunación contra la gripe en los centros escolares, que estrenó el año pasado. En este curso se elevan a 75 los colegios en los que se vacunará a niños de entre tres y once años, con el objetivo de superar los 26.000 inmunizados. Será a través de la vacuna intranasal, sin pinchazo, y la administrará personal de Sanidade en los propios centros.
En el caso de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana son nueve colegios en total los que participarán en el plan piloto de la Consellería.
- CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña)
- CEIP María Barbeito y Cerviño (A Coruña)
- CEIP Raquel Camacho (A Coruña)
- CPR Hogar de Santa Margarita (A Coruña)
- CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo)
- CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos)
- CPR Andaina (Culleredo)
- CPR Montespiño (Culleredo)
- CPR Hijas de Cristo Rey (Oleiros)
Con respecto al año pasado, se incorporan al programa los estudiantes del Ponte dos Brozos y los de Montespiño.