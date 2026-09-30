Estos son los colegios de A Coruña y su área en los que el Sergas vacunará a los niños de la gripe

Un niño recibe la vacuna intranasal contra la gripe en el CEIP María Barbeito el año pasado Carlota Blanco

El próximo 13 de octubre el Sergas volverá a poner en marcha el programa piloto de vacunación contra la gripe en los centros escolares, que estrenó el año pasado. En este curso se elevan a 75 los colegios en los que se vacunará a niños de entre tres y once años, con el objetivo de superar los 26.000 inmunizados. Será a través de la vacuna intranasal, sin pinchazo, y la administrará personal de Sanidade en los propios centros.

Los residentes en Santa Teresa Jornet inician en A Coruña la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid Más información

En el caso de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana son nueve colegios en total los que participarán en el plan piloto de la Consellería.

CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña)

CEIP María Barbeito y Cerviño (A Coruña)

CEIP Raquel Camacho (A Coruña)

CPR Hogar de Santa Margarita (A Coruña)

CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo)

CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos)

CPR Andaina (Culleredo)

CPR Montespiño (Culleredo)

CPR Hijas de Cristo Rey (Oleiros)

Con respecto al año pasado, se incorporan al programa los estudiantes del Ponte dos Brozos y los de Montespiño.