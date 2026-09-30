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A Coruña

Estos son los colegios de A Coruña y su área en los que el Sergas vacunará a los niños de la gripe

El programa piloto se iniciará el 13 de octubre

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/09/2026 11:34
Un niño recibe la vacuna intranasal contra la gripe en el CEIP María Barbeito
Un niño recibe la vacuna intranasal contra la gripe en el CEIP María Barbeito el año pasado
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El próximo 13 de octubre el Sergas volverá a poner en marcha el programa piloto de vacunación contra la gripe en los centros escolares, que estrenó el año pasado. En este curso se elevan a 75 los colegios en los que se vacunará a niños de entre tres y once años, con el objetivo de superar los 26.000 inmunizados. Será a través de la vacuna intranasal, sin pinchazo, y la administrará personal de Sanidade en los propios centros.

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En el caso de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana son nueve colegios en total los que participarán en el plan piloto de la Consellería.

  • CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña)
  • CEIP María Barbeito y Cerviño (A Coruña)
  • CEIP Raquel Camacho (A Coruña)
  • CPR Hogar de Santa Margarita (A Coruña)
  • CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo)
  • CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos)
  • CPR Andaina (Culleredo)
  • CPR Montespiño (Culleredo)
  • CPR Hijas de Cristo Rey (Oleiros)

Con respecto al año pasado, se incorporan al programa los estudiantes del Ponte dos Brozos y los de Montespiño.

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