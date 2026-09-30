El proceso para seleccionar un director de la Fundación Luis Soeane se reabrirá en diciembre

Fundación Luis Seoane Cedida

El Patronato de la Fundación Luis Seoane se reunió esta tarde para tomar algunas decisiones que se habían retrasado varios meses. Entre ellas, escoger al nuevo director. Se acordó esperar al 17 de diciembre para redactar las bases del concurso y escoger a un jurado que permita dar un impulso reputacional a la Fundación.

Conviene recordar que el primer concurso se anuló por irregularidades. A final de año no solo se abordarán no solo las bases de selección de la dirección y el jurado, sino también los criterios de elaboración de un catálogo razonado de la obra de Seoane.

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El PP recuerda que la reunión para aprobar las cuentas de 2025 y las actividades de 2026 se convocó con un año de retraso. "Hoy se confirmó el desprecio del Gobierno municipal con la toma de conocimiento de la renuncia de la alcaldesa, Inés Rey a la presidencia", denunciaron.