El plantón del BNG a la alcaldesa abre la puerta a que el PSOE negocie los presupuestos de A Coruña con el PP

La alcaldesa, Inés Rey, en el centro, mientras esperaba la llegada del BNG a la reunión preparatoria de los presupuestos Javi Alborés

Tras diez minutos de cortesía, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció este miércoles que el BNG no se había presentado a la cita para negociar los presupuestos de 2027. De hecho, Avia Veira, la portavoz del Bloque, ya había afirmado que no lo haría, al considerar roto el acuerdo del año pasado debido a los "continuos incumplimentos".

Rey se abre a negociar los presupuestos de 2027 con el PP tras la negativa del BNG Más información

Rey, por su parte, acusó a Veira de "irresponsabilidad" y dijo que esta misma mañana enviará una carta al PP para pedir una reunión para negociar los presupuestos. "Tenemos menos puntos en común, porque el BNG es progresista, pero aún así vamos a intentar llegar a un acuerdo", explicó.

Por su parte, el PP, que ha calificado de “paripé” la disputa entre el PSOE y el BNG, se ha ofrecido para negociar los presupuestos con el PSOE: “el PP prioriza el bienestar de los coruñeses”. Recuerdan que nunca han sido llamados por la alcaldesa, Inés Rey, a negociar, a pesar de ser el partido con más representación en el hemiciclo municipal (doce concejales).