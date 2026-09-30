Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El plantón del BNG a la alcaldesa abre la puerta a que el PSOE negocie los presupuestos de A Coruña con el PP

Inés Rey asegura que enviará una carta a los populares

Abel Peña
Abel Peña
30/09/2026 13:28
La alcaldesa, Inés Rey, convoca al BNG a la reunión preparatoria de los presupuestos
La alcaldesa, Inés Rey, en el centro, mientras esperaba la llegada del BNG a la reunión preparatoria de los presupuestos
Javi Alborés
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras diez minutos de cortesía, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció este miércoles que el BNG no se había presentado a la cita para negociar los presupuestos de 2027. De hecho, Avia Veira, la portavoz del Bloque, ya había afirmado que no lo haría, al considerar roto el acuerdo del año pasado debido a los "continuos incumplimentos".

Rueda de prensa del BNG

Rey se abre a negociar los presupuestos de 2027 con el PP tras la negativa del BNG

Más información

Rey, por su parte, acusó a Veira de "irresponsabilidad" y dijo que esta misma mañana enviará una carta al PP para pedir una reunión para negociar los presupuestos. "Tenemos menos puntos en común, porque el BNG es progresista, pero aún así vamos a intentar llegar a un acuerdo", explicó.

Por su parte, el PP, que ha calificado de “paripé” la disputa entre el PSOE y el BNG, se ha ofrecido para negociar los presupuestos con el PSOE: “el PP prioriza el bienestar de los coruñeses”. Recuerdan que nunca han sido llamados por la alcaldesa, Inés Rey, a negociar, a pesar de ser el partido con más representación en el hemiciclo municipal (doce concejales).

Avia Veira, junto a la líder del BNG, Ana PontónActo del BNG

El BNG de A Coruña amenaza con romper el pacto presupuestario si el PSOE "toca inversiones" o "recorta servicios"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Presentación del ciclo Tándem

Vuelve el ciclo Tándem “coa vontade de xerar encontros entre creadoras”
Redacción
Talento Grupo Internacional con trabajadores de Perú

La empresa coruñesa Talento Grupo Internacional gestionó el pasado año casi la mitad de los expedientes de trabajo procedentes de Perú
Esther Durán
La alcaldesa, Inés Rey, convoca al BNG a la reunión preparatoria de los presupuestos

El plantón del BNG a la alcaldesa abre la puerta a que el PSOE negocie los presupuestos de A Coruña con el PP
Abel Peña
El ideal gallego

La Semana da Tortilla de Betanzos se celebrará del 14 al 18 de octubre
Lucía Tenreiro