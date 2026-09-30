El ‘método Ángel de la Cruz' para hacer cine, plasmado en un libro

Ángel de la Cruz con la nueva edición de ‘La escalera de papel’ Cedida

Hace diez años, el director y guionista coruñés Ángel de la Cruz volcaba su experiencia de trabajo en un libro, ‘La escalera de papel’ (Ézaro). Una década más tarde, lo reedita añadiendo aspectos y claves que completan su ‘método’. Este jueves 1 de octubre lo presenta en el espacio Es Bien (20.00), acompañado del director de El Ideal Gallego, Rubén Ventureira.

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El cineasta recuerda que el germen del libro procede del éxito de ‘El bosque animado’, en 2001. “Me empezaron a llamar para dar talleres de guion”, comenta el coruñés, que rememora que empezó así una tarea de recopilación de información para impartir esos talleres. En cuestión de diez años, pasó de dar seminarios a empezar a dar clases en el grado de Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Y justo en ese momento llegó el Goya a mejor guion adaptado, “ahí fue cuando se me ocurrió la idea del libro, con todo ese material que tenía y todas esas herramientas y técnicas que había ido ensayando y recopilando para mis alumnos”, comenta.

El libro lo conformaba una escalera de “nueve peldaños” que pretendía representar su “método” de trabajo, para hacer ver a nuevos y futuros cineastas que lanzarse a escribir sin un plan, “sin una estructura trabajada”, acaba derivando en “más tiempo de trabajo, seguramente vas a perder la perspectiva en algún momento y tendrás que volver atrás y tendrás que hacer más reescritura”, apunta. Y lo dice por experiencia: “‘El bosque animado’ me llevó 22 reescrituras. Años después, en ‘Arrugas’, que fue con la que me dieron el premio a mejor guion, solo hice tres reescrituras”. “¿Qué paso entremedias? Que fui labrando una técnica y creando un estilo”, añade.

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Y tiene claro que ahí radica el éxito, en las formas de contar, porque las historias “están todas contadas desde hace mucho tiempo”. Y recuerda entre risas que griegos, romanos y latinos ya coparon gran parte de las historias a contar, “lo que tú puedes aportar a eso es tu mirada, eso es lo que tienes que buscar, pero va a ser más fácil si tienes una técnica para las tareas, digamos, más sucias”, dice en relación a su escalera, a la que ha añadido algún aspecto nuevo.

Entre ellos, “un estudio de personajes y arquetipos, que viene muy bien para la gente que está escribiendo”. Precisamente, de ese estudio que incorpora el libro surge la nueva portada del mismo, inspirada en la cinta ‘El topo’, protagonizada por Gary Oldman. “Él hacía de espía, buscaba a un topo y cogía las piezas de ajedrez y le ponía el nombre de todos e iba descartando. Lo vi como muy visual, el rey la reina blancos eran el héroe y la heroína; el rey negro, el antagonista; el caballo, el mensajero... todo así”, explica sobre la nueva cubierta.

De la Cruz resume la propuesta del libro con un método para “ir paso a paso, escalón a escalón, sin saltarse ninguno. Cuando uno se salta la escalera y quiere subir de tres en tres, pues igual se resbala y se cae, quizá es mejor ir asentando bien cada pequeño escalón, subiendo poco a poco”, comenta en referencia al proceso de escritura de un proyecto como una película, un periplo que equipara al Camino de Santiago, “te tienes que poner pequeñas metas, escalones, recompensarte con plazos más cortos. A mí me da resultado. Hay gente a la que puede no funcionarle, pero al menos sabrá que tiene que buscarse otro”, concluye sonriendo.