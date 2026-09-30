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A Coruña

El artista Diego Armín abre su primer estudio en A Coruña y presenta 'Knight’s Tour'

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/09/2026 22:27
El artista Diego Armín
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El artista visual Diego Armín inaugura su estudio de creación en A Coruña, ubicado en el número 90 de la calle Ángel Rebollo. Este nuevo espacio se concibe no sólo como taller de trabajo personal, sino como un enclave abierto a la experimentación, el pensamiento crítico y el diálogo cultural en el corazón del barrio de Monte Alto.

El acto de apertura sirve además como la carta de presentación oficial en la ciudad de 'Knight’s Tour', un ambicioso proyecto de investigación interdisciplinar gestado a lo largo de los últimos años que entrelaza la performance, la instalación y el territorio.

Un puente entre la memoria, el paisaje y el cálculo

La práctica artística de Diego Armín gira en torno a la distancia existente entre la experiencia directa de recorrer un paisaje y su representación abstracta en los mapas. Con una sólida formación que cruza la interpretación (Estudio Corazza), la danza contemporánea, la terapia Gestalt y su paso por la Compañía NADIE —con residencias en Mallorca y galardones en festivales—, el creador combina su faceta plástica con el desarrollo de procesos creativos para organizaciones y asesorías individuales.  

'Knight’s Tour' toma como punto de partida el célebre problema matemático del recorrido del caballo de ajedrez para reflexionar sobre el control, el azar y la huella humana en el entorno. El proyecto bebe directamente de los recuerdos de infancia del artista en Portosín —donde aprendió a leer las mareas, dibujar en la arena y jugar al ajedrez junto a su abuelo— y de un posterior proceso de introspección e investigación materializado tras una estancia clave en Berlín. Tras su primera activación en Portosín el pasado mes de junio, la propuesta recala ahora en A Coruña.

Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

Exposición | La espiral del caracol

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"El proyecto parte de observar algo tan lógico y matemático como el algoritmo del caballo de ajedrez y recordar de dónde viene: de lo animal, del cuerpo y del territorio", explica Diego Armín. "Investigar el espacio implica transitar los límites entre la cartografía y la experiencia real, buscando un punto de fricción necesario entre la intelectualidad y la materia. Este estudio en A Coruña es la materialización de un proceso vital y creativo que necesitaba un hogar físico desde el que seguir expandiéndose".

Un nuevo foco para la creación contemporánea en A Coruña

La habilitación de este nuevo estudio ha sido un proceso tan intenso como ilusionante para el artista, marcando el pistoletazo de salida a una etapa de consolidación profesional en Galicia. Las obras de Armín, caracterizadas por esa exploración entre lo humano y el entorno natural, forman ya parte de colecciones privadas en países como España, Países Bajos y Francia.

El estudio de la calle Ángel Rebollo funcionará desde hoy como base de operaciones para sus proyectos actuales y futuros, reforzando el tejido de creadores contemporáneos en A Coruña y ofreciendo un espacio de confluencia para disciplinas afines.

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