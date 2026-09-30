El área sanitaria coruñesa realizó una media de 730 operaciones semanales en la primera mitad de 2026

Comparecencia de los responsables del área sanitaria, esta mañana en el Hospital de A Coruña Germán Barreiros

En el primer semestre el año, en el Área Sanitaria de A Coruña e Cee se realizaron 18.962 operaciones, con un tiempo medio de espera a 91,9 días. Una medida de 730 intervenciones semanales.

El número de pacientes que están a la espera para ser intervenidos quirúrgicamente por patologías de Prioridad 1 alcanza los 512, con un tiempo medio de espera de 20,7 días. Una cifra "moi por debaixo do obxectivo establecido en 30 días", indicaron desde la Xerencia del Área Sanitaria de Coruña.

Dentro de esta actividad, el máximo responsable de esta demarcación, Luis Verde, destacó los 139 trasplantes de órganos sólidos realizados así como las 259 intervenciones mediante cirugía robótica, utilizada para procedimientos cada día más complejos.

En una comparecencia en la que hicieron referencia a la situación distinta de este año debido a la "conflictividad laboral", con varias semanas de huelga, los responsables sanitarios también indicaron que "o número de consultas externas realizadas na Área Sanitaria da Coruña e Cee ao longo deste tempo foi de 464.177, cun tempo medio de espera de 56,8 días". De ese número, 119.636 correspondieron a primeras citas y 344.541, a consultas sucesivas.

En cuanto a las urgencias, el número de personas atendidas en los servicios de los hospitales del área ascendió a 121.196, una cifra "lixeiramente inferior" al mismo período de 2025. Los ingresos, por su parte, alcanzaron los 21.650.

Con respecto a las denominadas vías rápidas, el tiempo medio para acceder a ellas se sitúa "moi por debaixo dos 15 días que é o parámetro establecido polo Sergas". Así, la de cáncer de pulmón está en 11 días; la de cáncer de próstata en 4; la de mama en 6,6; la de vejiga en 9,4 y la cáncer colorectal en 5,8 días, mientras que la cabeza está en 5,5.

En relación con las pruebas diagnósticas, el tiempo medio de espera para una prueba radiológica se redujo hasta los 35,7 días, "o que supón unha mellora de 3,1 días con respecto ao mesmo período do pasado ano".

El número total de pruebas diagnósticas realizadas en el Área Sanitaria da Coruña e Cee durante la primera mitad del año, superó los 6,7 millones. De ellas, más de 252.300 fueron estudios radiológicos (Rx, TAC, RNM, ...), más de 12.500 pruebas endoscópicas y 81.900, estudoos complementarios.

El número de partos atendidos en este área entre enero y junio se situó en 1.181, cifra algo inferior a la de 2025.

Atención Primaria

El total de consultas realizadas por los distintos profesionales que desarrollan su actividad en los distintos centros de Atención Primaria del área ascendió a 2.523.094.

Por tipo, 1.515.993 son médicas, 156.284 son pediátricas y 850.817 son de enfermería. Además, en los PAC se anotaron 194.382 atenciones, de las que 133.309 son médicas y 61.073 de enfermería.

Los responsables del Área Sanitaria da Coruña e Cee aseguraron que, a pesar de la situación actual, con dos huelgas convocadas para octubre, seguirán "traballando para mellorar a actividade asistencial" en cada uno de los centros y agradecieron a sus profesionales "a labor que están a desempeñar para acadar tal fin" porque "sen o seu traballo, esforzo, implicación e compromiso non sería posible".