Ecoener, Aceites Abril y Coinscrap Finance, distinguidos en la primera Brúxula do Ano

Foto de familia Javier Alborés

La delegación gallega del Instituto Español de Analistas celebró ayer la primera edición de la Brúxula do Ano-Galicia, una nueva cita con la que la institución reconoce trayectorias y proyectos representativos del tejido empresarial gallego y de distintas generaciones de empresarios y emprendedores.

En esta primera edición, el Instituto distingue a Luis de Valdivia con el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial, por sus 38 años al frente de Ecoener y su liderazgo en el crecimiento e internacionalización de la compañía; a la Familia Pérez Canal, de Aceites Abril, con el premio a la Trayectoria Familiar, por el crecimiento del proyecto empresarial y el impulso de su tercera generación; y a David Conde, CEO de Coinscrap Finance, con el galardón al Nuevo Talento, por su proyección en la vanguardia tecnológica gallega.

Inés Salcines, presidenta de la delegación gallega del Instituto Español de Analistas, dio la bienvenida a los asistentes y destacó que “la fortaleza económica de Galicia se construye también sobre la calidad de su liderazgo empresarial”. “Desde el Instituto, queremos contribuir a dar visibilidad a ese talento y reforzar nuestro vínculo con el tejido económico y financiero de la comunidad”, añadió.

Los premios Brúxula do Ano 2026 reconocen a Luis de Valdivia, la familia Pérez Canal y David Conde Más información

Por su parte, José Ignacio Arenzana, secretario general del Instituto Español de Analistas, inauguró el acto y destacó la importancia de la figura del analista en el actual contexto económico: “Nuestra labor consiste en transformar información compleja en criterio para la toma de decisiones. En un entorno cada vez más exigente, contar con profesionales rigurosos e independientes es clave para generar confianza y contribuir al buen funcionamiento de los mercados”.

El acto, patrocinado por Eudita auditores, tuvo lugar en el Espacio Avenida de A Coruña y reunió a representantes del ámbito financiero y empresarial gallego, así como a miembros y socios del Instituto Español de Analistas.

Juan Juega, socio auditor de cuentas de Eudita Fair Value Auditores, fue el encargado de entregar los tres galardones de esta primera edición de la Brúxula do Ano-Galicia.

El reconocimiento a la Trayectoria Empresarial recae en Luis de Valdivia, por sus 38 años al frente de Ecoener y por su papel en el desarrollo de la compañía, especialmente en la etapa de crecimiento internacional emprendida tras su salida a Bolsa. Su trayectoria refleja la consolidación a largo plazo de un proyecto empresarial nacido en Galicia y su evolución hacia una multinacional renovable con presencia en doce países.

Luis de Valdivia y Juan Juega Javier Alborés

Durante el acto, Luis de Valdivia señaló: “Seguimos con la misma pasión con la que iniciamos Ecoener hace 38 años. Esa pasión nos permite seguir haciendo crecer a Ecoener de una forma cada vez más rápida, pero sin perder nuestra forma de hacer las cosas ni nuestras raíces. Disfrutamos con nuestro trabajo y nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados. Este reconocimiento, otorgado por profesionales de excepcional valía, nos permite agradecer todavía más todos los bienes recibidos”.

El cambio de enfoque de los analistas gallegos: “Queremos llegar a un público al que no se llegaba” Más información

Por su parte, la brújula a la Trayectoria Familiar reconoce a la familia Pérez Canal, vinculada a Aceites Abril, por el crecimiento sostenido de la compañía y la continuidad de un proyecto empresarial liderado ya por su tercera generación. El galardón pone en valor la capacidad de una empresa familiar gallega para evolucionar y afrontar nuevas etapas de crecimiento preservando la continuidad del proyecto entre generaciones. Elena Pérez Canal, en representación de la familia Pérez Canal y Aceites Abril, destacó: “Recibir el Premio Trayectoria Familiar de la Brúxula do Ano es un honor que compartimos con todo el equipo de Aceites Abril. Gracias al Instituto Español de Analistas por poner en valor el trabajo de las empresas familiares gallegas”.

Elena Pérez Canal recoge su premio Javier Alborés

El galardón al Nuevo Talento es para David Conde, CEO de Coinscrap Finance, por su proyección en la vanguardia tecnológica gallega. Con esta distinción, la Brúxula do Ano-Galicia incorpora también una mirada hacia las nuevas generaciones de emprendedores y directivos y hacia el papel de la tecnología y la innovación en la evolución del tejido empresarial. David Conde afirmó que “este reconocimiento por parte del Instituto Español de Analistas no es solo un orgullo personal, sino la confirmación del impacto que Coinscrap Finance está generando en la transformación digital del sector bancario. Nuestra apuesta constante por la inteligencia artificial y el análisis avanzado de datos nos han permitido demostrar que desde Galicia se pueden liderar soluciones fintech de escala internacional”.

David Conde recoge su galardón Javier Alborés

En el encuentro también se entregaron las brújulas de plata y bronce a los socios de la institución que cumplen, respectivamente, 25 y 10 años de vinculación con el Instituto, como reconocimiento a su compromiso y trayectoria dentro de la asociación.

Con la primera Brúxula do Ano-Galicia, la delegación gallega incorpora una nueva cita a su actividad con el objetivo de reconocer trayectorias empresariales y reunir a analistas y profesionales del ámbito económico y financiero de la región.