Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Condenan a un hombre a 5 años y medio de cárcel por agredir sexualmente y lesionar a su expareja en A Coruña

Europa Press
30/09/2026 18:57
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Patricia G. Fraga
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a 5 años y medio de cárcel a un hombre por agredir sexualmente, lesionar e injuriar y vejar a su expareja.

Según los hechos probados que recoge la sentencia, ambos tuvieron una relación sentimental desde julio de 2021 hasta diciembre de 2023, llegando los últimos meses a vivir juntos, pese a que el varón asiduamente se refería a ella con expresiones como "puta, eres una idiota, un animal que no limpia la casa".

Tras la ruptura, los dos decidieron seguir viviendo juntos, pero en distintas habitaciones. Una madrugada, cuando ella se dirigía al baño para asearse e ir a trabajar, el hombre la interceptó, la inmovilizó pese a que ella gritaba que la dejase y comenzó a besarla en el cuello y a acariciarle las nalgas, consiguiendo escapar la víctima. Una vez en el cuarto, volvió a agredirla.

Audiencia Provincial de A Coruña

Condenan a 22 años de cárcel a un hombre de 28 años por violar a una niña de 14 en A Coruña

Más información

El tribunal, tras valorar el testimonio persistente y verosímil de la víctima, la declaración del acusado y la prueba pericial y documental, considera probados los actos de reiteradas vejaciones verbales durante la relación, el abrazo e inmovilización no consentida en el pasillo con besos en el cuello y tocamientos en los glúteos y el posterior forcejeo en el dormitorio que ocasionó lesiones que requirieron asistencia médica.

"Las expresiones utilizadas, por su sentido gramatical y las connotaciones que llevan aparejadas, son ofensivas, hirientes, ultrajantes, patriarcales. El ánimo de ofender está embebido en las mismas, no puede atribuírseles otra intencionalidad ajena a vejar a su pareja", destaca el tribunal.

La Sala aprecia que estos hechos revisten un delito leve continuado de injurias y vejaciones, un delito de agresión sexual ejecutado sobre la expareja y un delito de lesiones en su modalidad básica.

En consecuencia, el fallo condena al acusado a cinco años y medio de prisión y a 20 días de localización permanente en domicilio distinto al de la víctima. Además, le impone la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la afectada durante ocho años y cinco meses.

Pese a todo, la sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fiestas de O Ventorrillo (12)

Las fiestas de O Ventorrillo se celebrarán del viernes 9 al lunes 12 de octubre
Redacción
Audiencia Provincial de A Coruña

Condenan a un hombre a 5 años y medio de cárcel por agredir sexualmente y lesionar a su expareja en A Coruña
Europa Press
Un momento de la reunión de Consello de Goberno, esta mañana, en el Rectorado

Aprobada la convocatoria de 67 plazas de personal docente e investigador de la UDC
Redacción
Imagen de un embarazo

Gestación subrogada: ¿es legal en España?
Info Veritas