Cerrarán el castillo de San Antón desde el martes 6 de octubre debido a la realización de obras 

Obras en el castillo de San Antón Germán Barreiros

El Museo Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón cerrará temporalmente sus puertas al público a partir del próximo 6 de octubre debido al avance de las obras de renovación integral de la instalación eléctrica y de las infraestructuras del recinto que está ejecutando el Ayuntamiento. La medida se adopta para garantizar la seguridad de las personas visitantes y la correcta protección de las colecciones conservadas en el museo.

Los trabajos forman parte del proyecto de modernización de las instalaciones del castillo puesto en marcha este año por el Gobierno de Inés Rey, una actuación que incluye la renovación integral de la red eléctrica, la adecuación de las canalizaciones y la reorganización de las infraestructuras de distribución eléctrica, hidráulica y de telecomunicaciones del museo. Además, se están ejecutando mejoras en la fontanería y en el itinerario de acceso al recinto.

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El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de esta intervención para garantizar la conservación y valorización de uno de los principales espacios patrimoniales de la ciudad. "Estamos a levar a cabo unha actuación necesaria para adaptar o museo ás necesidades actuais e asegurar as mellores condicións para a conservación do patrimonio e para a futura experiencia das persoas visitantes", señaló.

El Ayuntamiento prevé que el cierre sea el más breve posible e informará puntualmente de la reapertura del museo una vez que las condiciones de seguridad permitan recuperar la actividad habitual.

Las obras, adjudicadas a la empresa Tecnored, suponen una inversión superior a los 400.000 euros financiado con fondos estatales obtenidos por el Ayuntamiento a través de una subvención del Ministerio de Industria y Turismo.

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Los talleres y actividades programadas en la biblioteca del museo seguirán realizándose con el objetivo de mantener la oferta divulgativa y educativa vinculada al patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad.

Otras actuaciones

Esta actuación forma parte de un programa más amplio de puesta en valor del patrimonio histórico de la Ciudad Vieja. También en O Castro de Elviña se están realizando mejoras impulsadas por el Ayuntamiento.

Por otra parte, a partir de este jueves 1 de octubre el acceso de personas visitantes a la Torre de Hércules quedará restringido debido a los trabajos de renovación eléctrica del faro, que acometerá la Autoridad Portuaria de A Coruña. Está previsto que los trabajos, que afectarán al conjunto del edificio, finalicen el 15 de noviembre.