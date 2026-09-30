Así son las prendas que Galliano presenta para Zara con Re{form}

"Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así presenta Zara la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega.- EFE/Inditex EFE/Inditex

John Galliano regresa al diseño más Galliano que nunca. Su manera de confeccionar, su estilo inconfundible, su imaginación sin fin, ahora Zara forma parte de ese universo con Re{form} Vol.1, una colección que lleva su autoría, que se aprecia en cada una de las costuras de las prendas que este jueves se pondrán a la venta.

Dos años después de presentar su última colección para Margiela, la expectación era evidente. Una firma de moda rápida se alía con un diseñador como Galliano, un artista de la moda, elogiado por su manera de concebir cada una de sus propuestas para las casas de alta costura para las que ha trabajado, como Dior o Givenchy, y caído en desgracia por sus manifestaciones antisemitas, pero para el que la industria busca el resurgimiento para que su talento no desaparezca.

Anna Wintour lo intentó al proponer que en 2027 la exposición de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) se dedicara al diseñador británico, una manera de ensalzar su carrera.

"Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así es como presenta Zara la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega EFE/ Inditex

Sin embargo, a finales de agosto él renunció a ser protagonista tras la oposición de líderes judíos y donantes del museo a rendirle homenaje por los comentarios antisemitas y racistas que realizó en 2011, no quería que el debate sobre su figura colocara al Met en una "situación difícil".

Ajena a la discordia, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, confesa valedora y admiradora de su trabajo, ha convertido Zara en el oasis donde compradores, industria y especialistas en moda quieren ir a saciar su sed de propuestas innovadoras con sello Galliano, al que ha abierto los archivos de la firma para crear prendas y accesorios re{form}ados con técnicas de alta costura y nuevos materiales.

El creador ha deconstruído y recompuesto prototipos a los que ha dado una nueva vida a partir del imaginario de "les incroyables y les merveilleuses —los dandis y divas desafiantes de la Francia posrevolucionaria—, reinterpretados desde una mirada contemporánea", ha detallado la firma en un comunicado este miércoles.

"Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así es como presenta Zara la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega EFE/ Inditex

Ha recurrido a técnicas de costura como el physical hacking, una intersección entre tecnología, diseño DIY, unido a una cultura urbana cómoda o el 'splicing' (diseño que consiste en crear empalmando de diferentes telas y colores), entre otras muchas, para crear una colección joven e irreverente.

Galliano ha utilizado el efecto 'flix', una técnica que consiste en superponer prendas con la que concibe un abrigo que acaba transformado en un vestido de red casi invisible con cuello, puños y bajo de pelo sintético.

Los vestidos cortados al bies son fluidos y los lenceros son ahora sujetadores de corte imperio con tiras en la espalda. Se drapean en chiffon voilant, georgette, point d'esprit, tul y red; algunos aparecen en encaje estampado y otros incorporan acabados de vinilo en las mangas.

"Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así es como presenta Zara la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega EFE/ Inditex

Por otro lado, una mezcla de faldas, combinaciones y forros se fusionan y dan como resultado faldas cruzadas. La sastrería y prendas de punto se fusionan para crear una única silueta singular. Incluso los básicos se redefinen para adoptar nuevas maneras.

Sin límites, una camisa de archivo amplía hasta tres veces su talla original, para acabar pareciéndose a un abrigo de piel, conservando al mismo tiempo la ligereza de una camisa, mientras que un vestido recto de encaje acaba siendo una pieza de cuello con chorrera de volantes.

Un jersey del revés lo revierte en estola, con las mangas anudadas formando un lazo en la espalda; y dos pares de pantalones y 'shorts' fusionados y recortados son ahora calzones sans-culotte.

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El británico modifica y desplaza los bolsillos de las chaquetas hacia atrás, hacia delante o hacia arriba para evocar la sensación de una prenda vivida, que continúa siendo vigente. Para el invierno, los abrigos se amplían, transforman, hierven y encogen hasta alcanzar la forma deseada, algunos se transforman en levitas.

Los chaquetones navales, levitas, trajes y pantalones masculinos están confeccionados con las lanas propias del guardarropa masculino clásico, con algunos con forros de cuadros vichy en los bolsillos; los cuellos de las camisas son desmontables y los corbatones de seda se combinan a lo largo de la colección.

El color se concentran en el negro, azul marino, burdeos, verde oliva o caqui, marrón dorado o azul pálido con algunos toques de intenso rojo.

"Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así es como presenta Zara la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega EFE/ Inditex

Entre los complementos llama la atención el bolso Tri-Chic, un saco reversible que subvierte el lenguaje de las bolsas de basura para darle un toque de glamur, un guiño a tri sélectif -la clasificación selectiva de residuos en francés-.

Los sombreros, nacen del diálogo creativo entre John Galliano y el sombrerero Stephen Jones, que vuelven a reformar lo existentes en nuevas manifestaciones.

Que a Marta Ortega, presidenta de Inditex, le fascina la moda y tiene ojo y equipo para elegir la oportunidad de colaborar con diseñadores y fotógrafos para lanzar colecciones virales es evidente.

Galliano ya no desfila en la semana de la moda de París, pero se cuela en ella por la puerta de atrás un día en el que se hablará tanto de su colección, como de la que este jueves presentan Chloé, Balenciaga o Carven, que sí están.