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A Coruña

Arrestan en el narcopiso de Agra de Bragua a una pareja por segunda vez en 24 horas

Sobre los dos pesaban órdenes de alejamiento que habían ignorado, como comprobó la Policía Nacional

Abel Peña
Abel Peña
30/09/2026 23:19
Intervención policial en Agra de Bragua
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La Policía Nacional ha practicado un nuevo arresto en el primer piso del número 11 de Agra de Bragua, un lugar donde los vecinos han denunciado que se trafica con drogas. En este caso una pareja okupa que había sido detenida el día anterior a escasos metros de allí, en Monasterio de Bergondo, y por el mismo motivo: ambos se habían saltado una orden de alejamiento.

Resulta que son (o han sido) pareja y ella había solicitado una orden de alejamiento contra él. Aunque se han reconciliado, sigue siendo efectiva, así que los policías lo siguen deteniendo. Por si fuera poco, ella también tiene una orden de alejamiento de un familiar que vive en la zona, de ahí que también fuera arrestada.

El 091 presiona cada vez más este punto negro, que es visitado por cerca de cien toxicómanos al día

Según explican los testigos, el miércoles, la pareja que okupa un bajo abandonado, que antaño era una pescadería, en el número 10 de Monasterio de Bergondo, mantuvo un altercado con unos toxicómanos que suelen apostarse junto al centro cívico. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron ante las llamadas vecinales e identificaron a los implicados. Fue entonces cuando detuvieron a la pareja, por infringir las órdenes de alejamiento.

El número 11 de Agra de BraguaDetectan un incremento del menudeo de drogas en el barrio del Agra do OrzánLa Policía Nacional se desplazó hasta este punto ante las quejas de los vecinos de Agra de Bragua

Detenidos dos sospechosos de robo en el narcopiso de Agra de Bragua

Más información

En ese mismo piso se detuvo a dos sospechosos de robo en el Mercadona el miércoles de la semana pasada, lo que demuestra hasta qué punto es conflictivo el lugar. Los vecinos afirman estar cansados de este trasiego de toxicómanos. Uno de ellos llega a afirmar que al número 11 de Agra de Bragua acuden 100 o 150 personas diariamente: “Tiene más gente entrando y saliendo que el supermercado”. Fuentes policiales admiten que es uno de los narcopisos de A Coruña. Sin embargo, también se deja sentir la presión policial.

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