Aprobada la convocatoria de 67 plazas de personal docente e investigador de la UDC

Un momento de la reunión de Consello de Goberno, esta mañana, en el Rectorado Cedida

El Consello de Goberno de la Universidad de A Coruña aprobó este miércoles la convocatoria de 67 plazas de Personal Docente e Investigador (PDI), una medida destinada a reforzar la plantilla de la institución, favorecer la promoción académica y contribuir a la captación y estabilización del talento investigador. Según detalló la UDC, la convocatoria, integrada en su mayor parte en la OEP correspondiente al año 2026, incluye 17 plazas de catedrático de universidad mediante promoción interna, 17 plazas de profesor titular de universidad y 33 plazas de personal permanente laboral, en consonancia con la tasa de reposición permitida por las normativas estatal y autonómica en materia de personal.

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Entre las plazas previstas, cinco estarán reservadas para la incorporación de personal investigador doctor que haya superado la evaluación del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3), una medida orientada a fortalecer la capacidad investigadora de la institución y favorecer la consolidación de trayectorias académicas de excelencia.

Así, en el ámbito de personal, fue aprobado el nombramiento como profesor emérito de Rafael Martín Acero, catedrático de la facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física.

Descentralización de Medicina

Sobre la descentralización de Medicina, el rector informó de que entró en vigor el Reglamento que prevé la constitución de las unidades docentes (del Chuac y del Chuvi), y la elección de las personas que las coordinen deberá realizarse en el plazo de un mes. Así, recordó que actualmente está en marcha el proceso de contratación de las cuatro plazas de PACS (en los servicios de Anestesiología, Atención Primaria, Urgencias y Neumología) para la cobertura de la docencia práctica clínica de quinto curso descentralizada en el ámbito territorial de la UDC.

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En materia de titulaciones, se refirió al protocolo firmado con la Universidad de Tecnología de Anhui (China) para impulsar dobles titulaciones del ámbito tecnológico con los grados en Ciencia e Ingeniería de Datos, en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática.