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Simulacro en María Pita durante la Semana de la Prevención
A Coruña

Alerta (simulada) en el Palacio Municipal de María Pita

Los Bomberos de A Coruña realizaron un simulacro dentro de las actividades de la Semana de la Prevención

Abel Peña
Abel Peña
30/09/2026 13:10

Como pistoletazo de salida a la Semana de la Prevención, el Palacio Municipal de María Pita celebró este miércoles un simulacro en el que participaron unas cien personas, todas las que se encontraban en el edificio en ese momento.

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Con el supuesto de un fallo eléctrico, los Bomberos ordenaron evacuar o confinar en el palacio municipal a las personas, mientras que se rescataba con una escalera a un hombre que permanecía atrapado en una de las esquinas del edificio. Según el plan del simulacro, una de estas personas participantes habría sufrido una intoxicación por el humo, por lo que sería trasladado al hospital.

"Mal, con bastante vértigo, pero estos profesionales lo han hecho fenomenal. Me sentí seguro, cuando llegaron ellos fue un respiro", explicaba el implicado que cumplió el papel de rescatado en el edificio municipal, todavía pertrechado con su arnés y casco de seguridad.

Simulacro en María Pita durante la Semana de la Prevención

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