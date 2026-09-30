A Coruña se despide del tercer mes de septiembre más caluroso de la serie histórica de la Aemet

Viandantes, en el Paseo, en una jornada calurosa de septiembre Carlota Blanco

A Coruña cierra hoy su noveno mes del año con un nuevo récord de calor. En concreto, la ciudad se despide del tercer septiembre más cálido (20,3 grados de media) desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad, después de que, tras el temporal de ayer, se puede decir que este mes que acaba tuvo de todo. Y en gran intensidad.

La lluvia, el viento y las temperaturas agradables de estos últimos días de mes, sin embargo, no fueron la tónica habitual del mes. El calor agobiante que no tuvo en exceso agosto, pero sí los meses de mayo, junio y julio, se presentó también desde los primeros días de este mes, cuando incluso los termómetros rebasaron los 30 grados de temperatura, aunque el calor extremo –jornadas en las que se registraron 28,9 grados o más– también estuvo presente en otras tres ocasiones.

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A la espera de lo que pueda variar la temperatura hoy, no será menos de 20,2 grados de media, que fue lo que se registró durante el mes de septiembre de hace veinte años, en 2006. Lejos de los provisionales 20,3 quedan los 20,8 de 2014 y los 20,9 de 2023, cuando se registró el septiembre más cálido de la serie histórica en la estación del Observatorio. De hecho, en el noveno mes del año de hace tres cursos se contabilizaron dos jornadas por encima de los 30 grados. Algo que ya tenía precedentes en 1941, 1987 y 1988. En 1987, precisamente, se registró de media durante este mes 19,9 grados y, el año 2013, cierra el ‘top 5’ de los septiembres más cálidos con 19,7.

Fin del verano

A pesar de que la lluvia y las fuertes rachas de viento de ayer opacaran el calor de este mes, durante la jornada de ayer se llegaron a los 24 grados de temperatura. Y es que, a pesar de que las precipitaciones estarán también presentes durante el día de hoy, las máximas se mantendrán por encima de los 22 grados y, en el caso del viernes y el sábado, podrían subir de nuevo a los 24 o 25 grados. Aunque, en ese caso, será por la llegada de un anticiclón, que dejará jornadas de playas en pleno mes de octubre. El domingo llegará una bolsa de aire frío en capas altas, que puede dar lugar a tormentas en el interior, sin descartar que lleguen a A Coruña.

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Y es que, tal y como explicó el meteorólogo de la Aemet en la estación del Observatorio Rafael Sánchez, si bien “este no es el calor que uno puede esperar en julio y agosto”, cada vez es menos común que cuando se piense en octubre sea con un abrigo y un paraguas comiendo castañas. Más bien, bajando a los arenales de la ciudad cuando la lluvia da una tregua y los últimos coletazos del verano todavía pasan a orillas del Atlántico.