A Coruña fue uno de los ayuntamientos en los que más alertas a Emergencias se sumaron durante el temporal
El 112 gestionó más de 400 incidencias y 2.100 llamadas relacionadas con el temporal en Galicia
El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias gestionó 406 incidencias y 2.122 llamadas relacionadas con el temporal vivido en la Comunidad entre las 11.00 horas de este pasado martes y las 06.00 horas de la madrugada del miércoles.
La provincia de A Coruña fue la más afectada, con 192 incidencias, seguida de Pontevedra (142), de Lugo (52) y de Ourense (19). Entre los ayuntamientos con mayor número de actuaciones se encuentran los de Vigo (24) y A Coruña (16), mientras que A Estrada y Pontevedra registraron 11 cada uno y Bergondo, 9.
Boiro, Ferrol y Lalín sumaron 8 incidencias por municipio y Abegondo, Foz y Redondela, 6, entre muchos otros.
La mayor parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con dificultades en la circulación por árboles y ramas caídas, con 188 casos. También hubo actuaciones para prevenir riesgos (59) o avisos por carteles o señales caídas (34).
También hubo hasta 30 alertas por restos de accidentes u objetos en carreteras y unos 22 avisos por cables de luz o teléfono caídos.
Durante el martes se mantuvo activa la alerta naranja costera que, inicialmente, se limitaba al litoral oeste de A Coruña, pero que se extendió al suroeste provincial y a toda la costa pontevedresa. Además, hubo alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de A Coruña y alerta amarilla en distintas zonas de la Comunidad también por precipitaciones.
Este miércoles, todas las alertas por meteorología adversa están desactivadas.