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A Coruña

A Coruña fue uno de los ayuntamientos en los que más alertas a Emergencias se sumaron durante el temporal

El 112 gestionó más de 400 incidencias y 2.100 llamadas relacionadas con el temporal en Galicia

Ep
30/09/2026 12:02
Viandantes sorteando el viento y árboles caídos han sido las escenas más comunes este martes en la ciudad
En Méndez Núñez cayó una gran rama de árbol
Germán Barreiros
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El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias gestionó 406 incidencias y 2.122 llamadas relacionadas con el temporal vivido en la Comunidad entre las 11.00 horas de este pasado martes y las 06.00 horas de la madrugada del miércoles.

La provincia de A Coruña fue la más afectada, con 192 incidencias, seguida de Pontevedra (142), de Lugo (52) y de Ourense (19). Entre los ayuntamientos con mayor número de actuaciones se encuentran los de Vigo (24) y A Coruña (16), mientras que A Estrada y Pontevedra registraron 11 cada uno y Bergondo, 9.

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Las imágenes que deja el temporal en A Coruña

Árbol caído en los jardines de Méndez NúñezVer más imágenes

Boiro, Ferrol y Lalín sumaron 8 incidencias por municipio y Abegondo, Foz y Redondela, 6, entre muchos otros.

La mayor parte de las intervenciones estuvieron relacionadas con dificultades en la circulación por árboles y ramas caídas, con 188 casos. También hubo actuaciones para prevenir riesgos (59) o avisos por carteles o señales caídas (34).

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También hubo hasta 30 alertas por restos de accidentes u objetos en carreteras y unos 22 avisos por cables de luz o teléfono caídos.

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Durante el martes se mantuvo activa la alerta naranja costera que, inicialmente, se limitaba al litoral oeste de A Coruña, pero que se extendió al suroeste provincial y a toda la costa pontevedresa. Además, hubo alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de A Coruña y alerta amarilla en distintas zonas de la Comunidad también por precipitaciones.

Cae un árbol en los jardines de Méndez Núñez

El viento tira otra gran rama de un árbol de Méndez Núñez

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Este miércoles, todas las alertas por meteorología adversa están desactivadas.

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