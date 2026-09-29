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A Coruña

Zorelle, el bazar de 1964 que resiste al paso del tiempo en A Coruña: “Es una cuestión de supervivencia”

Cuando los padres de Maricarmen Fernández abrieron la tienda en esta esquina de Ciudad de Lugo, la calle estaba repleta de vida comercial; hoy, solo queda ella: “Es la incongruencia de la sociedad”

Lara Fernández
Lara Fernández
29/09/2026 04:20
Maricarmen Fernández, en su bazar de la calle Ciudad de Lugo
Maricarmen Fernández, en su bazar de la calle Ciudad de Lugo
Patricia G. Fraga
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Poco o nada queda de cómo era el barrio cuando Zorelle abrió sus puertas en el número 21 de la calle Ciudad de Lugo. Detrás del mostrador de este bazar que vende todo tipo de productos textiles para el hogar se encuentra Maricarmen Fernández, quien cogió el testigo de sus padres, los que en el año 1964 recalaron en A Coruña, procedentes de la aldea ourensana que da nombre a la tienda.

“Conservo las raíces y la razón de ser del negocio. Antes había la carnicería Pilar, la lechería Clarisa, la tienda de Emiliano... había muchísimo tránsito, ahora quedo yo”, explica la comerciante, con especial tono de nostalgia.

El comercio local, señala, “ha ido a menos”, un síntoma extendido a toda la ciudad: “Es la incongruencia de la sociedad. La gente quiere que haya vida en las calles; quieren luz y seguridad, además de alegría y dinamismo, pero sin comercio, no hay esto. Cada vez hay más bajos vacíos porque se compra más en internet”.

“Contra viento y marea”

Fernández, que lleva más de dos décadas al frente del negocio, que cuando lo abrieron sus padres era “una bodega”, se muestra “muy agradecida” con el público: “Tengo muy buenos clientes, pero tener un comercio pequeño es trabajar mucho e ir contra viento y marea; es una cuestión de supervivencia, es sobrevivir”, considera. Además de estar presente en esta esquina de Ciudad de Lugo, la comerciante acude a vender sus productos en “ferias y mercados para salir adelante”. Sin ir más lejos, los artículos disponibles en el bazar Zorelle han ido cambiando con el paso de los años, adaptándose a las nuevas tendencias y demandas de los clientes que acuden a esta esquina.

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Maricarmen muestra algunos productos de su bazar
Patricia G. Fraga

De vender tinas y calderos de plástico, entre otros, Zorelle pasó a vender menaje y artículos de regalo. A día de hoy se puede adquirir ropa para casa, como sábanas, mantas y toallas, entre otros. Pero también se ha especializado con la instalación de estores, paneles japoneses y cortinas con Moncada, la empresa especializada en su suministro.

Maricarmen Fernández mantiene, además, la estética del establecimiento fundado hace más de seis décadas por sus padres. “Soy vintage, pero de lo auténtico. El terrazo es el mismo, como las lámparas, el techo y el suelo. La gente a veces lo ve y dice: ‘Qué vintage’, pero no, es auténtico”, dice entre risas. Pese a opinar que el comercio pequeño está destinado al “acabose”, Fernández mantiene el espíritu de “lucha”: “Es coger el testigo de una familia y luchar por salir adelante”.

Así, pese a que los años han ido transformando el barrio, sus viviendas, sus calles y su tejido comercial, Zorelle conserva el espíritu que lo ha llevado a aguantar más de sesenta años en esta esquina del centro de A Coruña.

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