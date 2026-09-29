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A Coruña

Termaria Casa del Agua adopta medidas con sus usuarios ante la imposibilidad de reabrir varias de sus instalaciones


Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 20:33
Fachada del edificio donde opera Termaria Casa del Agua
Archivo El Ideal Gallego 
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Termaria Casa del Agua ha informado a sus clientes sobre la situación actual de las instalaciones que permanecen temporalmente fuera de servicio y de las medidas especiales que aplicará durante este periodo mientras avanzan los estudios técnicos necesarios para determinar las actuaciones que deberán llevarse a cabo.

Los equipos técnicos continúan desarrollando los análisis y evaluaciones necesarios para definir las soluciones que permitan recuperar la plena disponibilidad de los espacios afectados. En estos momentos no es posible establecer una fecha concreta para su recuperación, ya que esta dependerá de las conclusiones técnicas y de las actuaciones que posteriormente resulte necesario acometer, por lo que los trabajos podrían prolongarse durante un periodo significativo de tiempo.

Con el objetivo de adaptarse a esta situación y seguir ofreciendo el mejor servicio posible a sus clientes, Termaria ha decidido poner en marcha una serie de medidas especiales orientadas a proporcionar mayor flexibilidad durante este periodo transitorio.

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Las medidas 

Estas medidas incluyen condiciones económicas especiales para los abonados afectados, la ampliación de las medidas de flexibilidad actualmente vigentes y la implantación temporal de una lista de espera para nuevas incorporaciones.

La puesta en marcha de esta lista de espera permitirá adecuar el número de abonados a la capacidad operativa actualmente disponible, garantizando que la experiencia de los clientes y los estándares de calidad del servicio se mantengan en los niveles habituales.

Todas estas actuaciones, explica Termaria en una nota, forman parte de una respuesta global que busca compatibilizar la atención a los clientes con el mantenimiento de la calidad del servicio, la continuidad de la actividad y la estabilidad de nuestro equipo profesional.

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