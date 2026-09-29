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A Coruña

Segunda noche de incendios en vehículos en A Coruña

Un turismo ardió en el Barrio de las Flores

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/09/2026 09:45
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Imagen de archivo de la actuación de los Bomberos en el incendio de la avenida de Lamadosa
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Los Bomberos de A Coruña tuvieron que realizar la pasada madrugada una nueva intervención relacionada con incendios en vehículos. Si del domingo al lunes se desplazaron al barrio de Eirís, este martes, 29 de septiembre, la alerta saltó cerca, en el Barrio de las Flores.

incendio lamadosa

Arden de madrugada dos coches en un patio vecinal de A Coruña

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El servicio de emergencias recibió el aviso poco antes de las cinco de la madrugada: un vehículo aparcado en la calle Petunias en su confluencia con Camelias estaba ardiendo. Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos, que se encargó de sofocar las llamas.

El suceso llamó la atención ya que se trata de la segunda noche consecutiva en la que arden vehículos aparcados de madrugada. La anterior fue muy cerca, en Eirís, concretamente en la avenida de Lamadosa, a apenas diez o quince minutos a pie del lugar en el que ardió el vehículo del Barrio de las Flores. A diferencia del incidente de la pasada madrugada, en Eirís los coches afectados se encontraban aparcados en un garaje privado.

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