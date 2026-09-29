Productos de cosmética coreana en A Coruña por solo 1,50 euros

La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña Cedida

MiiN Cosmetics, referente europeo en cosmética coreana instalado en la calle Teresa Herrera, llevará su outlet de K-Beauty hasta A Coruña el próximo sábado 3 de octubre.

Tras la acogida de sus anteriores ediciones en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, la firma continúa ampliando la iniciativa a nuevas ciudades españolas y aterriza por primera vez en Galicia. Durante diez horas, de 11.00 a 21.00, los asistentes podrán encontrar una selección de productos de cuidado facial y maquillaje a precios especiales, desde 1,50 euros hasta un máximo de 20 euros.

Los productos de cosmética coreana de Miin Cosmetics Cedida

Además, explican desde la marca, las primeras 100 personas que se inscriban previamente a través del enlace que MiiN Cosmetics compartirá en sus redes sociales y realicen una compra durante la jornada, recibirán un regalo.

La cita de A Coruña forma parte del calendario de nuevas ediciones que la compañía está llevando a cabo en distintas ciudades durante los próximos meses.

MiiN Cosmetics, marca coreana líder en cosmética, abre en A Coruña su primera tienda en Galicia Más información

MiiN cuenta con casi 50 tiendas físicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, París o Múnich, además de comercio electrónico y una comunidad digital de más de 600.000 seguidores.