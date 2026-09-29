Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Productos de cosmética coreana en A Coruña por solo 1,50 euros

El outlet de MiiN Cosmetics llega a la calle Teresa Herrera

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 11:40
La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña
La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña
Cedida
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

MiiN Cosmetics, referente europeo en cosmética coreana instalado en la calle Teresa Herrera, llevará su outlet de K-Beauty hasta A Coruña el próximo sábado 3 de octubre.

Tras la acogida de sus anteriores ediciones en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, la firma continúa ampliando la iniciativa a nuevas ciudades españolas y aterriza por primera vez en Galicia. Durante diez horas, de 11.00 a 21.00, los asistentes podrán encontrar una selección de productos de cuidado facial y maquillaje a precios especiales, desde 1,50 euros hasta un máximo de 20 euros.

Los productos de cosmética coreana de Miin Cosmetics
Los productos de cosmética coreana de Miin Cosmetics
Cedida

Además, explican desde la marca, las primeras 100 personas que se inscriban previamente a través del enlace que MiiN Cosmetics compartirá en sus redes sociales y realicen una compra durante la jornada, recibirán un regalo.

La cita de A Coruña forma parte del calendario de nuevas ediciones que la compañía está llevando a cabo en distintas ciudades durante los próximos meses.

La tienda de MiiN Cosmetics en A Coruña

MiiN Cosmetics, marca coreana líder en cosmética, abre en A Coruña su primera tienda en Galicia

Más información

MiiN cuenta con casi 50 tiendas físicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, París o Múnich, además de comercio electrónico y una comunidad digital de más de 600.000 seguidores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

El juez rechaza la recusación planteada por Zapatero contra la joyería Yanes
EFE
Una mujer observa los precios en una inmobiliariaMás de un centenar de pisos en alquiler de temporada estarán vacíos en veranoEl precio de las viviendas disponibles solo durante la época estival alcanza cifras de hasta 3.000 euros al mes

Aprobado el decreto con la renovación automática de los contratos de alquiler
EFE
Una farmacéutica muestra varios medicamentos ordenados para su venta

A Coruña reúne a más de 150 especialistas para plantar cara a la resistencia a los antibióticos
Redacción
Presentación del documental de Educo y la UDC

Educo acompaña al alumnado de Educación Social de la UDC con un documental sobre la protección de la infancia en el entorno digital
Redacción