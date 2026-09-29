Productos de cosmética coreana en A Coruña por solo 1,50 euros
El outlet de MiiN Cosmetics llega a la calle Teresa Herrera
MiiN Cosmetics, referente europeo en cosmética coreana instalado en la calle Teresa Herrera, llevará su outlet de K-Beauty hasta A Coruña el próximo sábado 3 de octubre.
Tras la acogida de sus anteriores ediciones en Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, la firma continúa ampliando la iniciativa a nuevas ciudades españolas y aterriza por primera vez en Galicia. Durante diez horas, de 11.00 a 21.00, los asistentes podrán encontrar una selección de productos de cuidado facial y maquillaje a precios especiales, desde 1,50 euros hasta un máximo de 20 euros.
Además, explican desde la marca, las primeras 100 personas que se inscriban previamente a través del enlace que MiiN Cosmetics compartirá en sus redes sociales y realicen una compra durante la jornada, recibirán un regalo.
La cita de A Coruña forma parte del calendario de nuevas ediciones que la compañía está llevando a cabo en distintas ciudades durante los próximos meses.
MiiN cuenta con casi 50 tiendas físicas en ciudades como Madrid, Barcelona, Milán, París o Múnich, además de comercio electrónico y una comunidad digital de más de 600.000 seguidores.