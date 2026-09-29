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A Coruña

Pignoise y Albert Pla, nuevas incorporaciones al calendario del 2027 coruñés

Pelícano y teatro Colón acogerán ambas citas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/09/2026 16:14
Albert Pla, durante una actuación en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Aunque aún quedan tres meses para acabar el 2026, el próximo 2027 sigue tomando forma con nuevas confirmaciones de conciertos en A Coruña. Las últimas incorporaciones han sido Pignoise y Albert Pla, que el próximo año regresan a tierras herculinas.

Los primeros en pasar por A Coruña serán la banda madrileña Pignoise. La formación de Álvaro Benito visitará en enero la sala Pelícano, en el marco de la gira 'Anunciado en televisión', con la que conmemoran el 20 aniversario del disco del mismo nombre en el que incluyeron alguno de sus temas más conocidos, como 'Nada que perder' o 'Te entiendo'

Inmersos en este tour, el 30 de enero actuarán en la Pelícano, un recital para el cual todavía no hay entradas a la venta, pero para el que ya está activo el registro para la preventa en su página web.

El segundo concierto confirmado es el de Albert Pla. En su caso habrá que esperar un poco más para verlo en A Coruña. En enero comenzará la gira 'No quiero hablar de mí, pero yo', título del que será su próximo disco, que se espera que vea la luz próximamente. 

En mayo, el día 15, recalará en tierras coruñesas, concretamente en el teatro Colón. En su caso, las entradas también saldrán a la venta próximamente a través de su página web.

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