Nacha Pop y La Unión completan un histórico cartel para honrar a la patrona de A Coruña

Procesión masiva de la Virgen del Rosario por las calles de la Ciudad Vieja Patricia G. Fraga

La recuperación de la patrona de A Coruña para el calendario de festivos coincidirá con unas fiestas de cuatro días llenas de actividades, y en las que se completará el proceso de puesta en valor y vuelta a la tradición en la Ciudad Vieja. Tal y como adelantó El Ideal Gallego, serán este sábado, domingo, martes y miércoles, con el lunes como jornada de descanso. Además, del mismo modo que informó en agosto, volverán clásicos como el derbi entre el Sporting y el Deportivo Ciudado o la gran pulpada de Azcárraga. El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, así como el presidente de los vecinos, Leonardo Méndez, presentaron en María Pita el cartel definitivo.

La gran protagonista será la música y para la primera jornada, la del sábado, quedan cuatro actuaciones en diferentes puntos de la Ciudad Vieja. Los vecinos, orgullosos del programa, remarcan el hecho de que su patrona es el de toda A Coruña, y que por lo tanto los ciudadanos deben volver a 'su jardín' para compartir como antaño. A las 13.30 horas abrirán el programa Komando Kombate en la zona de Maestranza (13.30 horas) y Makarrugas en la plaza de la Constitución (17.30). Además, Os Coribantes de Buchabade llevarán decenas de personas al escenario para su particular puesta en escena en la plaza de la Constitución (19.45). Pero sin duda el momento más esperado será, al menos para quienes salieron y ligaron y los 80, la llegada de Nacha Pop y La Unión al entorno de la Maestranza. O al menos del espíritu de ambas bandas, representadas por Javier García Vega y Rafa Sánchez. La vinculación de ambas formaciones con A Coruña es una constante a través de los años, desde el directo grabado por La Unión en el Coliseum a la reciente actuación de Javier García Vega en un revival de los 80 por las Fiestas de María Pita (2025).

Otro clásico que vuelve será el derbi entre Sporting y Deportivo Ciudad, que recuperan el histórico trofeo de las Fiestas del Rosario. Será el domingo, a las 10.00 horas, en A Torre. Hay 28 personas anotadas para el duelo de veteranos y todos ellos protagonizarán una sesión vermú en forma de tercer tiempo en el Ábica. Empezará a las 13.30 horas con el dúo Callos Gratis.

La plaza de Azcárraga tomará la alternativa como epicentro desde el martes 6, cuando empezará el folclore clásico. A las 19.00 horas está programada la actuación de Amizades, para que una de las 'Sirenas de O Parrote', María del Carmen Castelo, dé el pregón a las 20.00 horas. La viuda de Pepe Rivera, un clásico del barrio y propietarios de Casa Rivera, es conocida por no perderse un San Juan, magosto o Rosario y hacerlo acompañada de sus botellas de vino, empanadas y embutido de La Leonesa. Xilo y Carlos (20.30 horas), Sin Secretos (21.45), Malditos Pendejos (23.15) y DJ Ayman (0.30) mantendrán la fiesta.

Habrá más de diez horas de actividades el día de la Virgen del Rosario, el miércoles 7, que empezarán a las 10.00 horas con la ACD Eidos y a las 11.00 con la Banda Municipal. La tradición más popular se recuperará después de la misa solemne de las 12.00 horas, con pulpo, churrasco y mucho folclore en la plaza de Azcárraga, todo ello a precios populares. Os Revenidos (13.00 horas) y Broken Peach (14.45) ambientarán el día. Ya para la tarde queda la tradicional procesión que pondrá fin, junto a un homenaje a Begoña Caamaño en el Teatro Colón, a uno de los Rosarios más potentes y completos en mucho tiempo.