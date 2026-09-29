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Vacunación contra el covid y la gripe en A Coruña
A Coruña

Los residentes en Santa Teresa Jornet inician en A Coruña la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid

En el hospital hay 50 personas ingresadas con coronavirus

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
29/09/2026 12:35

Los residentes en el centro de mayores de Santa Teresa Jornet, en Eirís, iniciaron este martes la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en el área sanitaria de A Coruña-Cee. Acompañados por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, el personal del Sergas administró las dosis en la residencia.

Son en total 75 centros del área sanitaria de A Coruña y Cee en los que se va a iniciar la campaña de vacunación contra el covid y la gripe, tanto residencias de mayores como de personas con discapacidad, "máis vulnerables", indicó Do Campo. "A partir de aí hai un cronograma que se seguirá tamén nos centros educativos", explicó la delegada de la Xunta.

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La delegada de la Xunta acompañó a los residentes de Santa Teresa Jornet
Germán Barreiros

Y es que este año se incrementa en veinte colegios más los que participan en la campaña, en la que se vacunará también a los niños en las instalaciones escolares, un total de 75, "que leva a incrementar a poboación de rapaces ata 7.000 alumnos de tres a once anos que se poden vacinar".

Vacunación contra el covid y la gripe en A Coruña
Vacunación contra el covid y la gripe en A Coruña
Germán Barreiros

La campaña de vacunación llega también en un momento en el que está aumentando el número de personas que padecen covid, de manera que en el hospital de A Coruña hay 50 personas ingresadas por patologías asociadas al coronavirus. Además, hay seis pacientes hospitalizados con gripe. En la época otoñal suele producirse un repunte del número de afectados tanto por el virus gripal como por el covid, aunque, hasta el momento, no se trata de números preocupantes, ya que se sitúan en los mismos niveles que hace un año.

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