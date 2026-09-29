Los forjadores que renovaron la catedral de Santiago restauran las vallas de la iglesia de Santa Lucía

Operarios de Forxa Chago retiraban esta mañana las vallas metálicas de la iglesia de Santa Lucía Germán Barreiros

La restauración de las rejas exteriores de la iglesia de Santa Lucía está en buenas manos. En concreto, en las de Santiago Martínez, alias Chago, y el resto de operarios de su empresa, la santiaguesa Forxa Chago, que desde hace cuatro meses trabaja para renovar unas vallas erosionadas por el paso del tiempo. En su haber, estos forjadores cuentan con trabajos tan prestigiosos como la renovación de las rejas históricas de la catedral de Santiago, con lo que es de esperar que la obra en el templo coruñés de Santa Lucía también convenza a los transeúntes que cruzan a diario la zona.

“Fai catro meses que comenzou a restauración. Está levando moito traballo porque moitas das pezas, aínda que preciosas, estaban xa deterioradas, tiñan uns 70 anos”, explica Martínez. Para restaurarlas, han ido desmontando las rejas y se las han llevado al taller: “A obra é todo forxa pura e dura. Para restaurar as que xa levamos, tivemos que plegalas e soldalas outra vez”. “O material vaise descompoñendo e deteriorando cos anos, entón desmóntase todo, se volven a facer pezas forxadas a man e remaches novos, e unha vez feito todo iso se volve a pintar”, resume.

En este caso, comenta, hubo que cambiar muchas piezas y remaches. “Houbo que facer pezas novas: só forxar unha peza pequena leva moito tempo, varias horas. Os tres tramos que levamos feito desde o comezo da obra levaron uns tres meses de traballo”, manifiesta. Otros tantos, aproximadamente, debería llevarles terminar: “Para as navidades temos que tela rematada si ou si”. La iglesia no queda desprotegida: “Levamos as antigas reixas ao taller e, mentres, poñemos unhas novas de forma provisional para que ninguén acceda”. Por lo tanto, ahora mismo conviven tanto los tramos ya renovados de las antiguas rejas como algunas nuevas provisionales.

No se trata de la primera vez que esta empresa trabaja en la ciudad. “Aquí xa restauramos a porta do cemiterio de San Amaro”, presume Martínez. Un forjador, en activo desde 1986, de los que ya apenas quedan: “É un negocio no que quedamos catro, por desgracia, é o que hai”. Santiagués de nacimiento, asegura que para él es un orgullo haber podido trabajar en edificios de todo el casco histórico compostelano. “É unha cidade que si se mantén como se mantén é porque desde pequeniños respetamos a zona vella, sabemos que sen pasado non temos futuro. Antes de que houbese esta moda actual de respetar o patrimonio, a cidade xa foi moi coidada polos seus cidadáns”, valora.

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Esta renovación supondrá un nuevo paso en la curiosa historia de la iglesia, levantada entre 1898 y 1912. Ya existía en la ciudad antes una capilla de Santa Lucía. Se trataba de una pequeña capilla que, a mediados del siglo XIX, tuvo que ser derribada para construir la ronda de Nelle y la avenida da Vedra. Las autoridades eclesiásticas levantaron otra ermita próxima en 1860, que cambió su nombre por la construcción del templo de la plaza de Lugo y que fue quemada en la Guerra Civil y luego reconstruida como capilla, para finalmente desaparecer en 1969 en detrimento de la basílica de San Pedro de Mezonzo.