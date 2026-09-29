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A Coruña

Los ‘dobletes’ y ‘tripletes’ que harán bailar al Coliseum al compás de la música y del baloncesto de primer nivel

Óscar Ulla
Óscar Ulla
29/09/2026 04:40
La Oreja de Van Gogh en el Coliseum
Público en un concierto reciente en el Coliseum
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El ascenso del Leyma Básquet Coruña al primer escalafón del baloncesto patrio hace dos años hizo que los naranjas empezasen a utilizar el Coliseum como hogar para sus partidos de local, condición que mantuvieron el pasado curso en Primera FEB. Este próximo fin de semana, el equipo vuelve a la ACB y el Coliseum se reconfirma como lo que siempre fue: un multiusos que alterna sin problema, y en tiempo récord, entre los grandes conciertos y los partidos de básket del más alto nivel (algo que ya ocurría en 1991, en el año de inauguración del recinto, cuando además de conciertos y corridas de toros, el Coliseum fue hogar del Slobodna Dalmcija en sus partidos como local de la Liga Europea debido a la guerra en la antigua Yugoslavia).

El de Pixies en 2023 (o el anterior de 2019) es considerado uno de los grandes conciertos del Coliseum | Quintana

35 conciertos icónicos que marcaron época en los 35 primeros años de Coliseum

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Y precisamente esta semana el multiusos acogerá su primer doblete: el sábado 3, a las 21.00 horas, acoge el regreso de Antonio Orozco con ‘La gira de tu vida’. Apenas 12 horas después de que el artista barcelonés remate su recital, el Coliseum cambiará su cara por completo para acoger el nuevo debut en Liga Endesa del Básquet Coruña, que recibe al Surne Bilbao.

De aquí a enero ya hay previstas otros fines de semana similares. Es el caso del primero de noviembre: los días 6 y 7 el recinto acogerá el doble concierto de regreso a los escenarios de Vetusta Morla, con su ‘Gira de vuelta. Canciones de ida’. El día 8, previsiblemente por la tarde, el Coliseum volverá a ser un parqué para que los naranjas reciban al Morabanc Andorra.

Vetusta Morla anuncia una segunda fecha en A Coruña

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Dos semanas después (con triplete de Melendi entremedias), se repite la apuesta con dos conciertos y un partido en el mismo fin de semana: Mónica Naranjo trae su ‘Greatest hits tour’ al Coliseum el 20 de noviembre, un día antes de que Raphael regrese con ‘Raphaelísimo’ a tierras coruñesas y dos antes de que Leyma Básquet Coruña reciba a las 12.30 a Ilerna Lleida.

Habrá que esperar a diciembre para el siguiente ‘doblete’. El 12 de diciembre, Carolina Durante se subirá al escenario del Coliseum, acompañados de Grande Amore, con su tour ‘Fin de la aventura’. Menos de 24 horas después, el conjunto naranja jugará la duodécima jornada de temporada regular, en casa, recibiendo a Kosner Baskonia.

En enero habrá ‘dobletes’ por partida doble. El 16 de enero, Kase.O presenta su nuevo disco, ‘Camisa de fuerza’ y estrenará el año musical del Coliseum (21.00). Unas horas más tarde (12.30) el Leyma también estrena el año recibiendo a UCAM Murcia tras tres jornadas seguidas jugando a domicilio. El por ahora último doblete será a finales de enero: el 29 actuará Abraham Cupeiro con la OSG y el 30 el Leyma juega con Valencia Basket.

Kase.O, durante un concierto

Kase.O presentará su nuevo disco en el Coliseum de A Coruña en 2027

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