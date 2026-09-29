Llega a A Coruña 'The Book of Mormon', el musical más premiado de la historia de España

El Teatro Colón incorporará a su programación de 2027 uno de los grandes fenómenos internacionales del teatro musical. ‘The Book of Mormon’, considerado el musical más premiado de la historia de España, se representará en la ciudad entre los días 11 y 14 de febrero dentro de su primera gira estatal tras tres temporadas de éxito en Madrid. Las entradas para las funciones previstas en el Teatro Colón ya están disponibles a través de la plataforma Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense.

La producción, promovida por ATG Entertainment con el apoyo del Ayuntamiento, llega a A Coruña después de superar las 1.000 funciones y reunir más de 600.000 espectadores en el país. El espectáculo acumula además 17 reconocimientos, entre ellos los galardones al Mejor Musical en los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical, un hito sin precedentes en el sector.

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El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la relevancia de incorporar a la programación municipal una producción de esta dimensión. “Desde el Gobierno local seguimos trabajando para que A Coruña sea una referencia cultural también en el ámbito de las grandes producciones escénicas. La llegada de ‘The Book of Mormon’ al Teatro Colón permitirá al público coruñés disfrutar de uno de los espectáculos más exitosos y reconocidos del panorama internacional sin salir de la ciudad”, señaló.

Creado por Trey Parker y Matt Stone, responsables de la serie ‘South Park’, junto al compositor y letrista Robert López, autor de las canciones de películas como ‘Frozen’ y ‘Coco’, ‘The Book of Mormon’ se convirtió en uno de los musicales más aclamados del siglo XXI. La dirección de la versión española corre al frente de David Serrano.

La historia sigue las andanzas de Elder Price y Elder Cunningham, dos nuevos misioneros enviados a una aldea de Uganda con la misión de difundir su fe. Su llegada y los intentos por conectar con la realidad de la comunidad local desencadenan una sucesión de situaciones cómicas e inesperadas que convirtieron el espectáculo en un referente internacional del humor musical contemporáneo.

La producción se mantiene actualmente en cartel tanto en Broadway como en el West End londinense, un hecho poco habitual dentro del teatro musical. En Nueva York celebró recién su decimoquinto aniversario, consolidándose como uno de los mayores éxitos de la historia reciente del género. A nivel internacional fue distinguida con nueve premios Tony y cuatro premios Olivier, incluidos los de Mejor Musical en ambas categorías.