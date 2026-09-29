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A Coruña

Las obras de mejora de la  accesibilidad del Barrio de las Flores se retrasan hasta noviembre

El motivo del retraso son las instalaciones eléctricas soterradas, que dificultan el avance

Abel Peña
Abel Peña
29/09/2026 21:59
Edificio de la calle Tulipanes en el Barrio de las Flores
Edificio de la calle Tulipanes en el Barrio de las Flores
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Desde principios de año, se están llevando a cabo obras de mejora de la accesibilidad peatonal en el Barrio de las Flores. Por ejemplo, se van a crear itinerarios peatonales.  El proyecto se adjudicó en noviembre del año pasado por más de un millón de euros y debía terminar en ocho meses. 

El contratista (la empresa UTE Success Infraestructuras y Servicios SA) alegó que durante la ejecución de las obras fue necesaria la tramitación ante Unión Fenosa Distribución del retranqueo de una línea eléctrica existente. Esto conllevó un retraso, de manera que la empresa pide demorar hasta el 30 de noviembre

Esta es la primera de las intervenciones afecta al sureste del Barrio das Flores, en un espacio de 5.300 metros cuadrados situado entre las calles Azucenas y Petunias, próximo a la ronda Camilo José Cela.

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Además de los itinerarios peatonales, se instala ascensoresn para mejorar la accesibilidad entre edificios, se renueva el parque infantil central y se moderniza las redes de saneamiento e iluminación pública.

 

 

 

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