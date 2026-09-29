Edificio de la calle Tulipanes en el Barrio de las Flores Javier Alborés

Desde principios de año, se están llevando a cabo obras de mejora de la accesibilidad peatonal en el Barrio de las Flores. Por ejemplo, se van a crear itinerarios peatonales. El proyecto se adjudicó en noviembre del año pasado por más de un millón de euros y debía terminar en ocho meses.

El contratista (la empresa UTE Success Infraestructuras y Servicios SA) alegó que durante la ejecución de las obras fue necesaria la tramitación ante Unión Fenosa Distribución del retranqueo de una línea eléctrica existente. Esto conllevó un retraso, de manera que la empresa pide demorar hasta el 30 de noviembre.

Esta es la primera de las intervenciones afecta al sureste del Barrio das Flores, en un espacio de 5.300 metros cuadrados situado entre las calles Azucenas y Petunias, próximo a la ronda Camilo José Cela.

El Ayuntamiento elevará los pasos de cebra en la ronda de Camilo José Cela Más información

Además de los itinerarios peatonales, se instala ascensoresn para mejorar la accesibilidad entre edificios, se renueva el parque infantil central y se moderniza las redes de saneamiento e iluminación pública.