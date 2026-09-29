Las familias del instituto de Zalaeta volverán a las movilizaciones el próximo lunes

Un momento de la anterior concentración, en Zalaeta Patricia G. Fraga

Hace tres semanas, el IES Ramón Menéndez Pidal -popularmente conocido como instituto de Zalaeta- iniciaba el nuevo curso con andamios por obras en el edificio como parte de actuaciones en el centro, entre ellas, el de retirada de amianto. Si bien la Xunta aseguró que las clases se retomarían "con normalidade", más de un centenar de familias se concentraron a las puertas del centro ante la "falta de información" de la administración autonómica. Una movilización que se repetirá el próximo lunes, 5 de octubre, esta vez, en los edificios de la Xunta de Monelos.

Las familias del Zalaeta volverán a movilizarse si el jueves no hay novedades sobre el amianto Más información

Desde el AMPA del centro exigen el certificado de salubridad actualizado, la nueva medición de la calidad del aire y sus resultados, la revisión del estado de las obras y el nuevo plan de trabajo para la retirada de amianto, después de que desde Dirección confirmasen que, durante los dos últimos fines de semana de septiembre, la Xunta remataría las actuaciones para la eliminación de este material. Aunque finalmente no fue así.