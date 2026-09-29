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A Coruña

Las familias del instituto de Zalaeta volverán a las movilizaciones el próximo lunes

Desde el AMPA critican la "falta de información" de la Xunta con respecto al estado del centro

Julia Nóvoa
29/09/2026 16:55
Un momento de la anterior concentración, en ZalaetaProtesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso porque la Xunta paraliza las obras de retirada de amianto
Un momento de la anterior concentración, en Zalaeta
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Hace tres semanas, el IES Ramón Menéndez Pidal -popularmente conocido como instituto de Zalaeta- iniciaba el nuevo curso con andamios por obras en el edificio como parte de actuaciones en el centro, entre ellas, el de retirada de amianto. Si bien la Xunta aseguró que las clases se retomarían "con normalidade", más de un centenar de familias se concentraron a las puertas del centro ante la "falta de información" de la administración autonómica. Una movilización que se repetirá el próximo lunes, 5 de octubre, esta vez, en los edificios de la Xunta de Monelos. 

Un momento de la anterior concentración, en ZalaetaProtesta a las puertas del instituto de Zalaeta en el primer día de curso porque la Xunta paraliza las obras de retirada de amianto

Las familias del Zalaeta volverán a movilizarse si el jueves no hay novedades sobre el amianto

Más información

Desde el AMPA del centro exigen el certificado de salubridad actualizado, la nueva medición de la calidad del aire y sus resultados, la revisión del estado de las obras y el nuevo plan de trabajo para la retirada de amianto, después de que desde Dirección confirmasen que, durante los dos últimos fines de semana de septiembre, la Xunta remataría las actuaciones para la eliminación de este material. Aunque finalmente no fue así. 

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