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Un momento de la fuerte tromba de agua, en la calle Real
A Coruña

La primera tromba de agua del otoño inunda varias calles en A Coruña

La estación de la Torre de Hércules registró, en apenas diez minutos, más de cinco litros por metro cuadrado

Dani Sánchez
Dani Sánchez
29/09/2026 20:14

En los frentes activos que A Coruña suele recibir con asiduidad durante las estaciones de otoño e invierno, la lluvia suele ser igual o más intensa que las rachas de viento. Y, si durante gran parte de la jornada de este martes apenas hizo acto de presencia, a última hora de la tarde una fuerte tromba de agua obligó a los viandantes a refugiarse en los soportales que tenían cerca o, en el caso de los más previsores, por lo menos de abrir el paraguas.

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En apenas minutos, algunas zonas concurridas de la ciudad como la calle Real o San Andrés se vaciaron por completo cuando empezaron a formarse pequeños ríos en el pavimento. La ubicación peor parada, como suele suceder en estas ocasiones, fue el Paseo Marítimo –a la altura del Hotel Riazor y la rotonda del Pavo Real–, que registró sus primeras inundaciones del otoño con la primera tromba de agua de la jornada. Si hasta las 19.00 horas apenas se habían registrado poco más de dos litros por metro cuadrado, en apenas diez minutos, la estación de la Torre de Hércules de MeteoGalicia acumuló un total de 5,7 litros por metro cuadrado.

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