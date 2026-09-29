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A Coruña

La Policía detiene a unos okupas tras una disputa en Agra do Orzán

La pareja, hombre y mujer, se habían apropiado de un bajo en Monasterio de Bergondo

Abel Peña Y Guillermo Parga
29/09/2026 20:07
Policías nacionales, en una imagen de archivo
Cedida
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La Policía Nacional intervino hoy en un curioso incidente en el bajo del número 10 de Monasterio de Bergondo, en el Agra do Orzán, en el que dos okupas resultaron detenidos. El incidente tuvo lugar muy cerca de las Casas de Franco, en la zona antaño conocida como Katanga.

Según explican testigos presenciales, los okupas se enzarzaron en una discusión con unos toxicómanos que suelen apostarse en el centro cívico y por eso llamaron a la Policía. Los agentes consiguieron calmar los ánimos y, de paso, descubrieron que los toxicómanos querían okupar el mismo bajo que la pareja. Según ellos, tenían prioridad dado que eran de la zona.

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Mientras escuchaban explicaciones, los patrulleros procedieron a identificar a todos los presentes, como es el procedimiento habitual, y acabaron deteniendo a la pareja de okupas, un hombre de 45 años y una mujer de 35

Bajo tapiado en Villa de Negreira

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El motivo no tiene que ver con la okupación: el hombre tenía una orden de alejamiento por malos tratos, de manera que no podía acercarse a ella, ni siquiera aunque lo consintiera. Y en cuanto a la mujer, resulta que también pesaba otra orden de alejamiento, en este caso de un familiar, que vivía muy cerca. 

De esta manera, y ante la confusión de los testigos, los agentes no detuvieron a los toxicómanos, sino a los okupas que presentaban un aspecto mucho menos 'sospechoso'.  

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