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A Coruña

La empresa del parking de María Pita lleva al Ayuntamiento al juzgado tras perder la concesión

El Gobierno de Inés Rey había alegado "infracción gravísima" para caducar el contrato

Abel Peña
Abel Peña
29/09/2026 21:34
Junta de Gobierno local
Junta de Gobierno local, en una imagen reciente
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La Junta de Gobierno local aprobará mañana comparecer en el juzgado contra el recurso presentado por Aparcamientos Reo, que gestiona los parkings de la plaza de Galicia, de María Pita, Mestre Mateo y San Cristóbal. En mayo, el mismo órgano había caducado la sanción al considerar que existía una "infracción gravísima"

El Ayuntamiento se ha propuesto regularizar todas las concesiones municipales que, durante años, han permanecido sin control. Nadie vigilaba que no hubieran caducado, o si quiera que se pagara el canon. Esto provocó un perjuicio de cientos de miles de euros en las arcas municipales, sobre todo en el caso de los parkings. 

El Gobierno de Inés Rey ha declarado extintas varias concesiones importantes por incumplimientos graves, pero las empresas adjudicatarias no piensan rendirse sin luchar, y van a llevar al Ayuntamiento a los tribunales.  

El Ayuntamiento de A Coruña da de plazo hasta enero a las concesiones para regularizarse

Más información

Desde María Pita indican que la concesionaria incumplió la prestación del servicio en muchas ocasiones, por lo que la comunidad de propietarios de las plazas tuvo que asumirlas. También incumplió normas de seguridad y accesibilidad. Y por supuesto, está la cuestión del impago del canon, que ha supuesto miles de euros en pérdidas para las arcas municipales.  

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