La bola negra, un filtro casi extinto para acceder a las sociedades coruñesas

Urna de votación, con una bola blanca y otra negra, que se guarda en el museo del Sporting Club Casino en la calle Real Javier Alborés

‘La bola negra’ es la película de moda y el tema de conversación más o menos cultureta de muchas reuniones pero, ¿a qué se refiere exactamente el título del filme? El título del filme hace referencia a la bola negra que le echan a uno de los protagonistas en el Casino de Granada en 1936. Es una alusión al método de admisión de miembros en dicha entidad (con bolas blancas y negras) y también el título de una obra de Federico García Lorca que quedó inacabada, la única del granadino con un protagonista abiertamente homosexual.

En A Coruña también hubo votaciones con bolas negras de ese tipo, que abrían o cerraban puertas a quien quería ingresar en determinadas sociedades o colectivos, considerados exclusivos y elitistas. Es el caso del Sporting Club Casino. En sus inicios (se fundó en el año 1890) había una comisión calificadora que ejercía como filtro para las admisiones. Las propuestas de los nuevos candidatos a entrar en el Sporting Club tenían que ser presentadas por, al menos, un socio de número. Ese era el primer paso. El segundo, lograr la aprobación de dicha comisión, que votaba con bolas blancas (lo que significaba un pronunciamiento favorable) y negras (rechazado). Las bolas se depositaban en una urna que todavía se conserva hoy en las dependencias de la calle Real, en concreto en el museo de la quinta planta.

Cuatro o más

Si en dicha caja entraban cuatro o más bolas oscuras, tal y como recogía el reglamento de la sociedad, el candidato quedaba excluido. El actual presidente del Casino, Juan José Medín Guyatt, explica cómo era esta tradición: “Cada miembro del comité de admisión tenía dos bolas, una blanca y una negra y las depositaba en una urna que tenía esa forma para poder meter la mano sin que se viese”.

En caso de ser negativo, el resultado no se le notificaba al vetado, pues la junta solo informaba de las resoluciones favorables, sino al socio (o socios) que habían presentado la candidatura. No acababa ahí el proceso. Si, por el contrario, era admitido, se publicaba el nombre del aspirante y del abonado o abonados que lo habían presentado en el tablón de anuncios del local durante cinco días. Si alguien presentaba alegaciones, se volvía a votar y, en caso de que hubiese cuatro o más bolas negras, quedaba fuera. Si los miembros del comité no conocían al aspirante, sus miembros estaban obligados a buscar referencias sobre él antes de votar por segunda vez.

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La razón de que tuviese que haber cuatro bolas negras en la urna de votación era “para tratar de evitar la animadversión” de alguno de los socios y la injusticia que se cometería si solo había un voto negativo, explica Medín Guyatt.

Hay noticias de que en el año 1921 este comité calificador estaba formado por doce socios de número, “mayores de edad y elegidos por la junta general para ejercer su cargo durante dos años”, se remarca en el libro sobre la historia del Casino. Se reunían al menos una vez al mes y también se ocupaban de decidir las expulsiones. Lo hacían con el mismo método de bolas blancas y negras. Si dos tercios eran oscuras, el socio era excluido.

El sistema de bolas blancas y negras se eliminó hace tiempo. “Como mínimo, hace cuarenta años que no se utiliza –explica el presidente–, ahora hay un comité de admisión totalmente transparente pero sigue teniendo un compromiso de confidencialidad”.

Otros clubes

El caso del Sporting Club Casino es público y así consta en las vitrinas de su museo pero hay otras sociedades que aseguran no haber tenido nunca este sistema de votación.

En el Real Club Náutico nunca se utilizó este procedimiento. “En los estatutos del Náutico no aparece, ni en los documentos antiguos”, explican. Lo que sí hace falta para ser socio es estar dispuesto a aportar la cantidad que pidan en ese momento (que no es para todos los bolsillos) y someterse a la votación de la junta directiva, que tiene la última palabra. “Si hay un conflicto (por ejemplo, una situación de divorcio y uno de los cónyuges pide entrar y ya está el otro), la directiva prioriza la buena sintonía en el club”, explican.

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En el caso del Club de Golf de A Zapateira “ni hubo ni hay sistema de bola negra”, según apuntan fuentes de esta sociedad. “Para ser admitido, has de ser presentado por un socio y un directivo”, según figura en los estatutos. Al igual que en el Náutico, la junta directiva se encarga de analizar esas peticiones, que son admitidas “si hablamos de una persona normal, es decir, que no sea alguien éticamente reprobable”. No se recuerda que nadie haya sido rechazado: “Sin ir más lejos, todas las solicitudes que se hicieron este año fueron aceptadas”.

El Circo de Artesanos tampoco tiene constancia en sus libros de este tipo de votación. Así lo asegura Marcelino Abuín, archivero de la entidad.

Quienes sí siguen utilizando el sistema de bolas blancas y negras a día de hoy son los masones. En Ara Solis, se emplea este método para tomar decisiones. Así lo explica Álvaro Marcos, orador de esta logia coruñesa: “Es lo más democrático que puede haber, puesto que no es levantar la mano ni escribir en un papel, es un cajoncito que tiene bolas blancas y bolas negras. Hay que coger una del color que quieres y depositarla en el cajón correspondiente. Si hay más negras que blancas es que no y al revés”.

El único cambio a lo largo de los años es el porcentaje necesario: “Ya no es una bola negra, sino una tercera parte de bolas negras, según el reglamento de cada obediencia”. Pero el método de votación se mantiene en vigor. Son las bolas negras que siguen usándose, a día de hoy, en A Coruña.