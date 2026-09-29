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A Coruña

La artista Yolanda Dorda se incorpora a la galería Álvaro Alcázar

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/09/2026 12:01
Yolanda Dorda
Yolanda Dorda
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Galería Álvaro Alcázar incorpora a Yolanda Dorda a su programa de artistas. La incorporación consolida una relación iniciada hace varios años y desarrollada a través de diferentes exposiciones y proyectos, entre ellos Mi Casa (2020), 14 desnudos y más (2025) y la participación de la artista en la selección de la galería para la feria Estampa 2025.

Dorda es una de las artistas vinculadas a la figuración contemporánea española cuya pintura ha situado la figura femenina y la exploración de la identidad en el centro de su trabajo. Su obra combina una marcada dimensión gestual y emocional con una investigación en torno al cuerpo, la intimidad, el deseo y la feminidad.

Formada en la Escuela de Arte Pablo Picasso de A Coruña, Yolanda Dorda inició su trayectoria vinculada a la escultura y a las técnicas de volumen. Su posterior formación y estancia en Londres y Nueva York contribuyeron a la evolución de su lenguaje artístico.

Yolanda Dorda | “Me he ido moviendo por el mundo pero me siento muy coruñesa”

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Fue durante su etapa londinense cuando la pintura comenzó a adquirir un papel protagonista en su práctica. La influencia del expresionismo inglés se incorporó entonces a una obra caracterizada por el gesto, la materia y una aproximación emocional a la figura.

La mujer ocupa un lugar central en esta investigación. Dorda aborda la figura femenina desde su propia experiencia y subjetividad, explorando cuestiones relacionadas con la identidad, el deseo, la intimidad y el cuerpo.

Títulos como Secretos, Silencios, Deseo Silenciado, Desexos, Momentos, Soledades y Deseos y UNCURATED reflejan algunas de las preocupaciones que atraviesan su producción. En 2025 presentó Fragmented Identity en Gallery Stephan Stump, en Múnich.

Su obra está presente actualmente en colecciones e instituciones como la Diputación de Málaga, el Museo Unión Fenosa MACUF, la Fundación CIEC, el Centro de Arte Contemporáneo Piramidón, la Diputación de A Coruña y la colección de El Corte Inglés, entre otras.

La incorporación de Yolanda Dorda al programa de Galería Álvaro Alcázar supone la continuidad de una colaboración que comenzó en 2020 y que se ha ido consolidando mediante distintas propuestas expositivas.

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