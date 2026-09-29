El socavón, de casi diez metros cuadrados, obligó a cortar la calle al tráfico Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001. el caos se apoderó de la plaza de Cuatro Caminos por un gran socavón de diez metros cuadrados; hace 50 años, en 1976, se reunían en el colegio Eusebio da Guarda padres de alumnos por el peligro de que el edificio llegase a desaparecer; hace 50, en 1951 se adquirieron los terrenos de San Roque de Afuera para construir 78 viviendas y hace 100 años, en 1926 se llevó a cabo un espectacular rescate de un joven de morir ahogado en el varadero de La Palloza.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El asfalto revienta en Cuatro Caminos por efecto del agua

La tierra se tragó el asfalto. Y un enorme socavón de diez metros cuadrados apareció al lado de la fuente de Cuatro Caminos.

Las retenciones no se hicieron esperar y cientos de conductores se vieron atrapados en un caos de tráfico en las inmediaciones del corazón comercial de la ciudad.

Los chaparrones que cayeron al mediodía y a primera hora de la tarde ayudaron a que el agua filtrara moviera una gran cantidad de tierra y, en consecuencia, se abrió un boquete en el asfalto. El socavón media, al principio, un metro y medio de ancho.

Después una taladradora se encargó de abrirlo para facilitar las tareas de relleno .

Portada de El Ideal Gallego del 29 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

El colegio “Eusebio da Guarda”, en vías de desaparecer

En el salón de actos del Colegio Eusebio da Guarda ha tenido lugar una reunión de padres de alumnos para poner en común los puntos que la Comisión Gestora, de la Asociación había tratado con anterioridad. En primer lugar intervino el director del citado Colegio, quién manifestó que no intervendría en la asamblea, pero que quería poner en conocimiento de los padres allí presentes una serie de puntos. Expuso el proyecto de construir un edificio adosado al Instituto Femenino de la plaza de Pontevedra. El proyecto estaba en vías de aprobación en Madrid. Frente a esto el colegio corre el peligro de ser derribado, debido a unas innovaciones que se pretenden hacer en la zona del Orzán. Ante ese problema solicitó a los padres que interviniesen ante el Ayuntamiento.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Adquiridos los terrenos de San Roque de Afuera para construir 78 viviendas

Se celebró en el Gobierno Civil una reunión del Patronato de viviendas Económicas de San Roque de Afuera. Se firmó la escritura de adquisición de terrenos en los que serán emplazadas las 78 viviendas que han de sustituir a las cochiqueras. Este Patronato, cuya constitución tuvo lugar todavía el pasado 21 de este mes ha dado comienzo con toda celeridad a sus importantes tareas sociales.

Se informó de que gracias al apoyo incondicional de los Sindicatos dentro de muy breve plazo será una realidad la solución del problema de las cochiqueras de San Roque, que durante tanto tiempo habían merecido la atención del Consejo. La primera piedra se colocará el día primero de octubre próximo.

Portada de El Ideal Gallego del 29 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Rescatan a un joven de morir ahogado en el varadero de la Palloza

A la una y media de la tarde del domingo cerca del varadero de la Palloza se hallaba a punto de ahogarse, habiendo ido dos veces al fondo, un niño de nueve a diez años de edad, habitante en los Ranchos de Vera, conocido con sobrenombre de “Cacharrón” cuando a las voces de otros niños demandando auxilio acudió el chico de 16 años Rogelio Santiago García que vive en Sinforino López, número 1 piso principal, el que sin reparar el peligro se despojó precipitadamente de la ropa exterior, se lanzó al agua extrayendo al “Cacharrón” que se asió fuertemente al cuello de su salvador poniendo a éste en grave riesgo. Sin sentido fue depositado en la rampa donde varias personas le auxiliaron practicándole la respiración artificial.