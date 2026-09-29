El Gobierno local invirtió 420.000 euros dentro del Plan de Barrios en seis nuevas bases de BiciCoruña

Estación de BiciCoruña en los Cantones Javier Alborés

El Plan de Barrios 2025-2027 incluye, además de actuaciones en los diez distritos de la ciudad, la ampliación de la red de BiciCoruña, extendiendo el servicio a nuevos barrios y reforzando la capacidad de las estaciones ya existentes.

De los 125 millones de euros, las inversiones (330 actuaciones) están dirigidas a humanización y regeneración urbana, que se llevan 45 millones; los equipamientos y dotaciones públicas, 28; las actuaciones complementarias para infraestructuras básicas, 25; la mejora de la movilidad, 15; y las zonas verdes, espacios naturales y áreas infantiles, 12 millones de euros.

Pero en lo relativo a BiciCoruña, destacan seis intervenciones, todas ellas de nueva creación de estaciones, que se han ejecutado hasta la fecha. Las nuevas bases del polígono de A Grela, ya ejecutadas, suman 120.000 euros.

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Por 60.000 euros cada una, también son de especial relevancia las estaciones del parque de Bens, Meicende, Los Rosales, Xuxán y el entorno de la intermodal. En total, todas ellas suman 420.000 euros invertidos en estas nuevas bases.

Con un presupuesto de 125 millones de euros y 330 actuaciones contempladas en los diez distritos de A Coruña, el Plan de Barrios 2025-2027 ya ha movilizado noventa millones de euros de los fondos totales.

Críticas del PP

El portavoz del Partido Popular de A Coruña, Miguel Lorenzo, tachó el pasado mes de junio de “plan fake” (falso) el Plan de Barrios 2025-2027, porque, a su parecer, “crea expectativas con unas inversiones que luego no ejecuta como estaba previsto. Los barrios están totalmente descuidados”, denunció por entonces.

En la actualidad, con los noventa millones de euros (de 125 que se invertirán hasta abril de 2027) movilizados, Inés Rey considera que los datos demuestran que el Plan de Barrios “non é unha declaración de intencións, senón unha planificación que se está convertendo en obras e melloras reais en toda a cidade”.

El objetivo, añade, es que no haya barrios “de primeira e de segunda”, y que cualquier coruñés, viva donde viva, “teña preto da súa casa bos espazos públicos, equipamentos e servizos”. No solo se trata de invertir el presupuesto destinado a este plan, sino de “rúas que se humanizan, parques que se renovan, novos equipamentos, máis accesibilidade, vivenda pública e actuacións que responden ás necesidades cotiás da veciñanza”.