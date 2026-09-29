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Cae un árbol en los jardines de Méndez Núñez
A Coruña

El viento tira otra gran rama de un árbol de Méndez Núñez

La semana pasada ya cayó parte de otro ejemplar cerca de la cafetería Copacabana

Abel Peña
Abel Peña
29/09/2026 13:11

Los fuertes vientos que han llegado a rozar los 100 kilómetros por hora en A Coruña -según la medición de MeteoGalicia en el Dique de Abrigo- y que han obligado al cierre de todas las zonas arboladas se han dejado sentir en los jardines de Méndez Núñez.

En el mismo lugar, pero no en el mismo punto, donde la semana pasada había caído la rama de un árbol cerca de la cafetería Copacabana, otra enorme pieza de varios metros de largo se ha desplomado junto a los bancos pintados con la bandera Lgtbi, al lado del parque infantil.

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En total son ya cuatro los accidentes parecidos en menos de un mes, ya que el pasado 3 de septiembre, durante el turno de cenas, los clientes de la Pulpeira de Melide vieron cómo se desplomaba otra rama de grandes dimensiones. Además, el 11 de septiembre sucedió algo semejante en la calle Barcelona.

A Coruña y su área están en alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias, decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El incremento de las rachas de viento ha obligado también a los Bomberos a multiplicarse en varias salidas por la ciudad. Así, desde las once de la mañana han tenido que desplazarse a retirar obstáculos en la plaza de Lugo y la avenida de Finisterre, a ajustar carteles en la Ronda de Outeiro, a sanear tejados en la carretera de los Fuertes o debido a caídas de ramas, como en Méndez Núñez o Archer Milton Huntington.

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